В Тюмени мошенники заставили пенсионерку взять кредит

После мошенники стали говорить даме, что ее вложения в сохранности и даже приносят прибыль. Злоумышленники заявили о необходимости «увеличить вложения». Женщина взяла кредит в банке. Когда пожилая гражданка решила вернуть свои деньги, ей перестали отвечать. Общая сумма ущерба превысила 200 000 рублей.