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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В Тюмени мошенники заставили пенсионерку взять кредит

Сегодня, 10:32
В Тюмени аферисты оставили без денег и с кредитом 59-летнюю местную жительницу.

Потерпевшая увидела в интернете рекламу, обещавшую быстрый заработок на бирже. Об этом информирует «КП-Тюмень».

Пенсионерка заполнила анкету. Далее ей перезвонила «менеджер биржевой компании». Неизвестная убедила жертву, что их система работает надежно. Первоначальный взнос составляет всего 1000 рублей.

После мошенники стали говорить даме, что ее вложения в сохранности и даже приносят прибыль. Злоумышленники заявили о необходимости «увеличить вложения». Женщина взяла кредит в банке. Когда пожилая гражданка решила вернуть свои деньги, ей перестали отвечать. Общая сумма ущерба превысила 200 000 рублей.

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