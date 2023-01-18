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Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

В Тюмени Крестный ход возглавил Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий

Сегодня, 06:47
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени состоятся Крестный ход

В Тюмени состоялся Крестный ход для обряда освящения воды в реке Тура. Он прошел по маршруту от храма до набережной. В настоящее время проходит обряд освящения воды реке.

Возглавляет шествие Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Охрану и безопасность обеспечивают казаки и полиция.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году будут организованы 11 купелей на реке Тура, на территории озер Липовое и Андреевское и в Центре закаливания и плавания «АквАйСпорт». Здесь же будет организован подвоз освященной воды - верующие смогут набрать воду сегодня с 12:00 до 22:00 и 19 января с 9:00 до 22:00.

На реке Туре в районе монастыря установлены 6 палаток и оборудованы 4 купели. Окунуться сегодня здесь можно будет до часу ночи.  19 января купание пройдет с 09:00 до 00:00.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Крещение#Видео
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