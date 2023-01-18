В Тюмени Крестный ход возглавил Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году будут организованы 11 купелей на реке Тура, на территории озер Липовое и Андреевское и в Центре закаливания и плавания «АквАйСпорт». Здесь же будет организован подвоз освященной воды - верующие смогут набрать воду сегодня с 12:00 до 22:00 и 19 января с 9:00 до 22:00.