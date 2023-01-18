В Тюмени европейский бренд косметики L`Oreal поднял цены под видом распродажи

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
По его словам источника издания, стоимость косметики со скидкой равна цене, которая была изначально.
«Речь идет, например, о туши для ресниц Volume Millions Lashes. Цена без скидки на нее составляет 849 рублей, со скидкой 20% — 679 рублей. Эта цена на продукцию бренда указана в магазине «Магнит Косметик», - сообщает источник URA.RU.
Ранее «Наш город» сообщал, что в декабре в магазинах Тюмени фиксировались перебои с поставками косметики и парфюмерии. При этом, в областной столице продолжают работу крупные магазины «Sephora - ИЛЬ ДЕ БОТЭ», «Рив Гош», «Л'Этуаль».