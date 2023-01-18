В Тюмени европейский бренд косметики L`Oreal поднял цены под видом распродажи

Ранее «Наш город» сообщал, что в декабре в магазинах Тюмени фиксировались перебои с поставками косметики и парфюмерии. При этом, в областной столице продолжают работу крупные магазины «Sephora - ИЛЬ ДЕ БОТЭ», «Рив Гош», «Л'Этуаль».