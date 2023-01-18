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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

В Тюмени европейский бренд косметики L`Oreal поднял цены под видом распродажи

Сегодня, 13:26
Фото: 1MI

В Тюмени бренд косметики L`Oreal под видом распродажи поднял цены

В областной столице проводится распродажа французской косметики L`Oreal. По данным URA.RU сейчас бренд покидает рынок РФ и под видом акции поднять цены на свою продукцию.

По его словам источника издания, стоимость косметики со скидкой равна цене, которая была изначально.

«Речь идет, например, о туши для ресниц Volume Millions Lashes. Цена без скидки на нее составляет 849 рублей, со скидкой 20% — 679 рублей. Эта цена на продукцию бренда указана в магазине «Магнит Косметик», - сообщает источник URA.RU.

Ранее «Наш город» сообщал, что в декабре в магазинах Тюмени фиксировались перебои с поставками косметики и парфюмерии. При этом, в областной столице продолжают работу крупные магазины «Sephora - ИЛЬ ДЕ БОТЭ», «Рив Гош», «Л'Этуаль».

Перебои с поставками косметики и парфюмерии регистрируются в магазинах Тюмени
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Перебои с поставками косметики и парфюмерии регистрируются в магазинах Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Цены#Косметика#Торговые центры#Торговые сети
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