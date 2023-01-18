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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

В РФ планируют начать массовое производство IP-камер видеонаблюдения

Сегодня, 07:09
В России к концу года планируют развернуть массовое производство IP-камер видеонаблюдения. Это следует из дорожной карты «Новое индустриальное программное обеспечение», утвержденной правительством.

Как передают “Известия”, планируется, что страна будет выпускать порядка 500 тысяч IP-камер в год. Участниками проекта станут крупнейшие российские операторы, которые предоставляют услуги видеонаблюдения.

Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард рублей, считают специалисты. Его задача в том, чтобы снизить зависимость госструктур, бизнеса и обычных пользователей видеонаблюдения от китайской продукции. Вместе с тем эксперты отмечают, что разработать полностью отечественные камеры вряд ли получится — собирать их придется из сделанных в КНР комплектующих.

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