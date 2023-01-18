В РФ планируют начать массовое производство IP-камер видеонаблюдения

Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард рублей, считают специалисты. Его задача в том, чтобы снизить зависимость госструктур, бизнеса и обычных пользователей видеонаблюдения от китайской продукции. Вместе с тем эксперты отмечают, что разработать полностью отечественные камеры вряд ли получится — собирать их придется из сделанных в КНР комплектующих.