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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

В РЭО рассказали, какие регионы стали лидерами в государственно-частном партнерстве

Сегодня, 17:04
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор представил список регионов-лидеров, которые были наиболее активными в государственно-частном партнерстве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В этот рейтинг вошли Псковская, Тюменская, Сахалинская, Архангельская и Магаданская области, республики Алтай, Чувашия, Мордовия и Дагестан, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, пишет newsnn.ru.

Данные субъекты чаще других российских регионов заключают концессионные соглашения для создания новых объектов инфраструктуры отрасли обращения с ТКО.

Уже сейчас концессионные соглашения способствуют тому, что в перечисленных регионах стремятся к показателям, установленным национальным проектом «Экология».

Имеются в виду 100%-я сортировка отходов и сокращение захоронений мусора вдвое.

Чем раньше в регионах появятся объекты, тем быстрее все поддающиеся переработке отходы, которые образуются в регионах, будут переработаны. 

«Концессионные соглашения — это основной инструмент инвестиций в отрасль обращения с ТКО. Сейчас на объекты инфраструктуры требуется около 550 млрд рублей инвестиций. Понятно, что необходимо привлечение частных финансов. И РЭО готов поддержать регионы финансово, если проекты будут реализованы на основе концессионных соглашений, путем предоставления льготных долгосрочных займов концессионерам. Мы уже прорабатываем концессии на 2023 и 2024 годы. Это — почти 200 млрд рублей инвестиций, которые получит отрасль. Объем поддержки составляет до 95% от общего объема инвестиций», — рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.  

Кроме регионов, возглавивших рейтинг, активно заключали новые концессии и работали над реализацией уже действующих следующие российские регионы: Иркутская, Липецкая, Калининградская, Кемеровская, Мурманская, Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Самарская, Свердловская, Челябинская области, Забайкальский край, а также республики Карелия, Башкортостан, Марий Эл и Приморский край.   

Для получения финансирования РЭО в рамках концессионных соглашений необходимо, чтобы представленные проекты отвечали ряду требований. 

Все объекты обращения с отходами должны находиться в территориальной и федеральной схемах обращения с ТКО, а также в паспорте регионального проекта и региональной программе. Кроме того, на объекты концессий должна быть готова проектно-сметная документация и получены заключения государственных экспертиз. 

Все проекты по концессионным соглашениям направлены на формирование экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.

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