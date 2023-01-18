В РЭО рассказали, какие регионы стали лидерами в государственно-частном партнерстве

«Концессионные соглашения — это основной инструмент инвестиций в отрасль обращения с ТКО. Сейчас на объекты инфраструктуры требуется около 550 млрд рублей инвестиций. Понятно, что необходимо привлечение частных финансов. И РЭО готов поддержать регионы финансово, если проекты будут реализованы на основе концессионных соглашений, путем предоставления льготных долгосрочных займов концессионерам. Мы уже прорабатываем концессии на 2023 и 2024 годы. Это — почти 200 млрд рублей инвестиций, которые получит отрасль. Объем поддержки составляет до 95% от общего объема инвестиций», — рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.