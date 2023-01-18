В нашем регионе откроют пять новых школ

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Начальник ГУС ТО Павел Перевалов рассказал, что для детей будут созданы 4 263 учебных места. По его словам, это рекордное количество, такого в Тюменской области еще не было.
Также спикер добавил, что самые крупные образовательные учреждения будут построены в областном центре. В 2023 году сдадут в эксплуатацию школы общей вместимостью 4 201 место в трех микрорайонах Тюмени: Тура, Плеханово и Ямальский-2.
Ранее «Наш город» писал, что в ЖК «Ново-Патрушево» открыли новую школу № 56 площадью порядка 20 тысяч м². Она приняла более 1,8 тысячи детей.