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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

В нашем регионе откроют пять новых школ

Сегодня, 12:19
Фото: 1MI

В Тюменской области откроется рекордное количество учебных мест для детей

В настоящее время в нашем регионе строится пятнадцать социальных объектов. Пять школ откроют двери ученикам уже в 2023 году, сообщили в Главном управлении строительства.
Сюжет
Дети

Начальник ГУС ТО Павел Перевалов рассказал, что для детей будут созданы 4 263 учебных места. По его словам, это рекордное количество, такого в Тюменской области еще не было.

Также спикер добавил, что самые крупные образовательные учреждения будут построены в областном центре. В 2023 году сдадут в эксплуатацию школы общей вместимостью 4 201 место в трех микрорайонах Тюмени: Тура, Плеханово и Ямальский-2.

Ранее «Наш город» писал, что в ЖК «Ново-Патрушево» открыли новую школу № 56 площадью порядка 20 тысяч м². Она приняла более 1,8 тысячи детей. 

 

В тюменском микрорайоне открыли новую школу. Фото
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#Школа#Дети#Школьники#Учеба#Ямальский микрорайон#Ямальский-2 микрорайон#Плеханово#Елена Чебоксарова
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