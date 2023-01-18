В феврале в течение двух дней Камчатка будет центром дальневосточного туризма

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В дискуссии примут участие субъекты туристической сферы, инвесторы, ведущие эксперты и представители органов власти, пишут newsnn.ru. Ключевыми темами для обсуждения станут развитие туристического направления на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России, формирование индустрии гостеприимства, увеличение экспортного потенциала в регионах ДФО. Обсуждение этих вопросов войдет в повестку. Темами для беседы станут задачи межрегионального сотрудничества Дальневосточного региона и Арктики, а также выработка совместных предложений.
Деловой форум «Дальний Восток – зима открытий» проводится по инициативе правительства Камчатского края. В организации мероприятия принимают участие Фонд Росконгресс и Минвостокразвития. Информационную поддержку обеспечивает медиахолдинг 1MI.
Следует отметить, что туристический форум является частью зимнего фестиваля «Берингия», который включает в себя различные культурные и спортивные мероприятия. Самым главным из них станут гонки на собачьих упряжках.
Десятки направлений и экскурсий ждут гостей региона в феврале. Все они пропагандируют активный зимний туризм. Например, катание на горных лыжах, хели-ски, участие в гонках на собачьих упряжках, походы на снегоступах. Для посетителей также запланированы джип-туры и возможность купания в горячих источниках.
Туроператоры региона в рамках специальной сессии расскажут о туристических предпочтениях и представят новинки сезона.