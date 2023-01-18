В феврале в течение двух дней Камчатка будет центром дальневосточного туризма

В дискуссии примут участие субъекты туристической сферы, инвесторы, ведущие эксперты и представители органов власти, пишут newsnn.ru. Ключевыми темами для обсуждения станут развитие туристического направления на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России, формирование индустрии гостеприимства, увеличение экспортного потенциала в регионах ДФО. Обсуждение этих вопросов войдет в повестку. Темами для беседы станут задачи межрегионального сотрудничества Дальневосточного региона и Арктики, а также выработка совместных предложений.