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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

В феврале в течение двух дней Камчатка будет центром дальневосточного туризма

Сегодня, 11:32
Участники III всероссийского туристического форума «Дальний Восток – зима открытий» обсудят развитие туризма в регионах ДФО. Мероприятие будет проходить 21 и 22 февраля в Камчатском крае.

В дискуссии примут участие субъекты туристической сферы, инвесторы, ведущие эксперты и представители органов власти, пишут newsnn.ru. Ключевыми темами для обсуждения станут развитие туристического направления на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России, формирование индустрии гостеприимства, увеличение экспортного потенциала в регионах ДФО. Обсуждение этих вопросов войдет в повестку. Темами для беседы станут задачи межрегионального сотрудничества Дальневосточного региона и Арктики, а также выработка совместных предложений.

Деловой форум «Дальний Восток – зима открытий» проводится по инициативе правительства Камчатского края. В организации мероприятия принимают участие Фонд Росконгресс и Минвостокразвития. Информационную поддержку обеспечивает медиахолдинг 1MI.

Следует отметить, что туристический форум является частью зимнего фестиваля «Берингия», который включает в себя различные культурные и спортивные мероприятия. Самым главным из них станут гонки на собачьих упряжках.

Десятки направлений и экскурсий ждут гостей региона в феврале. Все они пропагандируют активный зимний туризм. Например, катание на горных лыжах, хели-ски, участие в гонках на собачьих упряжках, походы на снегоступах. Для посетителей также запланированы джип-туры и возможность купания в горячих источниках.

Туроператоры региона в рамках специальной сессии расскажут о туристических предпочтениях и представят новинки сезона.

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