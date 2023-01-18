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Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

У 40% тюменцев в этом году вырастет заработная плата

Сегодня, 03:53
Фото: 1MI

41% компаний в Тюмени поднимут зарплаты своим сотрудникам в 2023 году

В Тюменской области у сотрудников более 40% компаний в этом году вырастет заработная плата. По данным исследования службы HeadHunter, в регионе оклады для работников планируют поднять 41% предприятий.
Сюжет
Тюмень

46% компаний не планируют изменять оклады, 10% еще не приняли окончательное решение, а 3% работодателей и вовсе хотят их уменьшить.

По словам аналитиков HeadHunter, по итогам третьего кварталa 2022 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года совокупный доход работников вырос на 6,4%. Это самый высокий показатель за последние три года. Таким образом, работодатели пытаются удержать интерес сотрудников в условиях дефицита кадров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области число безработных за 2022 год уменьшилось на 30%. В настоящее время в поиске работы в регионе находятся прядка трех тысяч человек.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Работа#Зарплата#Тюмень#Тюменская область
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