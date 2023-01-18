У 40% тюменцев в этом году вырастет заработная плата

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
46% компаний не планируют изменять оклады, 10% еще не приняли окончательное решение, а 3% работодателей и вовсе хотят их уменьшить.
По словам аналитиков HeadHunter, по итогам третьего кварталa 2022 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года совокупный доход работников вырос на 6,4%. Это самый высокий показатель за последние три года. Таким образом, работодатели пытаются удержать интерес сотрудников в условиях дефицита кадров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области число безработных за 2022 год уменьшилось на 30%. В настоящее время в поиске работы в регионе находятся прядка трех тысяч человек.