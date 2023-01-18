У 40% тюменцев в этом году вырастет заработная плата

По словам аналитиков HeadHunter, по итогам третьего кварталa 2022 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года совокупный доход работников вырос на 6,4%. Это самый высокий показатель за последние три года. Таким образом, работодатели пытаются удержать интерес сотрудников в условиях дефицита кадров.