Тюменцы стали меньше хулиганить, но больше мошенничать

В целом в регионе уровень преступности снизился на 2,4%. Но вместе с тем, по данным прокуратуры Тюменской области, на 8,5% выросло число мошеннических преступлений. В 2022 году жертвами мошенников стали около 4 тысяч человек, порядка 3,5 тысяч — телефонных и интернет-мошенников.