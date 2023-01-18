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Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Тюменцы стали меньше хулиганить, но больше мошенничать

Сегодня, 05:16
Фото: 1MI

В Тюменской области уровень преступности снизился на 2,4%

В Тюменской области сокращается число преступлений. По сравнению с 2021 на 5,6% сократилось количество краж, на 15,1% грабежей, на 5,7% умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, на 14,9% число преступлений в сфере незаконного оборота оружия и на 22% стало меньше хулиганств.
Сюжет
Тюмень

В целом в регионе уровень преступности снизился на 2,4%. Но вместе с тем, по данным прокуратуры Тюменской области, на 8,5% выросло число мошеннических преступлений. В 2022 году жертвами мошенников стали около 4 тысяч человек, порядка 3,5 тысяч — телефонных и интернет-мошенников.

Раскрываемость преступлений составила 56,6%. При координирующей роли прокуратуры Тюменской области раскрыто 412 преступлений прошлых лет, в том числе 20 убийств и 13 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году на 5% сократилось число аварий на региональных и федеральных трассах. Снизилось на 8% число нарушений ПДД, повлекших возбуждение уголовных дел.

 

В Тюменской области растет детская аварийность и число ДТП с участием автобусов
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Наказание#Суд#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Преступление#Раскрываемость преступлений#Прокуратура#Преступность#Тюменская область
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