Тюменцы стали меньше хулиганить, но больше мошенничать

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В целом в регионе уровень преступности снизился на 2,4%. Но вместе с тем, по данным прокуратуры Тюменской области, на 8,5% выросло число мошеннических преступлений. В 2022 году жертвами мошенников стали около 4 тысяч человек, порядка 3,5 тысяч — телефонных и интернет-мошенников.
Раскрываемость преступлений составила 56,6%. При координирующей роли прокуратуры Тюменской области раскрыто 412 преступлений прошлых лет, в том числе 20 убийств и 13 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году на 5% сократилось число аварий на региональных и федеральных трассах. Снизилось на 8% число нарушений ПДД, повлекших возбуждение уголовных дел.