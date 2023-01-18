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Posted Вчера, 18:21

Published Вчера, 18:21

Modified Сегодня, 02:00

Updated Сегодня, 02:00

Тюменцам рассказали подробности об опасности кракена для лиц в детородном возрасте

Вчера, 18:21

Глава Минздрава рассказал тюменцам про влияние ковида на репродуктивное здоровье

Про опасные последствия коронавирусной инфекции жителей Тюмени еще раз предупредил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Чиновник рассказал, что заболевание затронуло репродуктивное здоровье граждан. Учитывая распространение кракена, который считается самым заразным, Мурашко напомнил о необходимости вакцинироваться людям, находящимся в детородном возрасте.

Ранее «Наш город» сообщал про симптомы кракена. К ним относятся слабость, высокая температура, першение, насморк, головная боль, расстройства ЖКТ. Медики рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, чтобы избежать заражения.

Тюменцам рассказали, чем опасен новый штамм COVID-19 «кракен»
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#Елена Чебоксарова#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Вакцинация от коронавируса в Тюменской области#Минздрав#Минздрав РФ#Кракен#Тюменцы
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