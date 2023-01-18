Тюменцам рассказали подробности об опасности кракена для лиц в детородном возрасте

Posted Вчера, 18:21
Published Вчера, 18:21
Modified Сегодня, 02:00
Updated Сегодня, 02:00
Чиновник рассказал, что заболевание затронуло репродуктивное здоровье граждан. Учитывая распространение кракена, который считается самым заразным, Мурашко напомнил о необходимости вакцинироваться людям, находящимся в детородном возрасте.
Ранее «Наш город» сообщал про симптомы кракена. К ним относятся слабость, высокая температура, першение, насморк, головная боль, расстройства ЖКТ. Медики рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, чтобы избежать заражения.