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Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

Тюменца приговорили к условному сроку за кражу 400 рублей

Сегодня, 03:29
Фото: 1MI

Тюменец получил 2 года лишения свободы условно за кражу 400 рублей

Жителя Тюменской области приговорили к двум годам условного срока за кражу 400 рублей с банковского счета. Такое решение вынес Ишимский районный суд.
Сюжет
Суд

Установлено, что летом прошлого года мужчина нашел на улице чужую банковскую карту и паспорт. Находку он решил использовать по назначению — пошел в магазин и купил себе пачку  сигарет и бутылку водки на 391 рубль.

В судебном заседании подсудимый вину признал. Пояснил, что  вернувшись домой сам рассказал полиции, что нашел паспорт в котором находилась банковская карта. Ишимца приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 32-летний внук украл у своей 86-летней бабушки норковую шубу. Изделие он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньки потратил на алкогольные напитки.

В Тюмени внук украл шубу у 86-летней бабушки
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#Валентина Бурнашева#Приговор#Суд#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Наказание#Тюменская область
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