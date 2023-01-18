Тюменца приговорили к условному сроку за кражу 400 рублей

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Установлено, что летом прошлого года мужчина нашел на улице чужую банковскую карту и паспорт. Находку он решил использовать по назначению — пошел в магазин и купил себе пачку сигарет и бутылку водки на 391 рубль.
В судебном заседании подсудимый вину признал. Пояснил, что вернувшись домой сам рассказал полиции, что нашел паспорт в котором находилась банковская карта. Ишимца приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 32-летний внук украл у своей 86-летней бабушки норковую шубу. Изделие он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньки потратил на алкогольные напитки.