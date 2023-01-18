Тюменского автомобилиста наказали за езду «против шерсти»

Автомобилист двигался «против шерсти» по дороге с односторонним движением в центре Тюмени на улице Таймырской. Один из местных жителей снял это на видео и разместил в социальных сетях. Сам водитель объяснил свое грубое нарушение тем, что не обратил внимание на знак.