Тюменского автомобилиста наказали за езду «против шерсти»

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Автомобилист двигался «против шерсти» по дороге с односторонним движением в центре Тюмени на улице Таймырской. Один из местных жителей снял это на видео и разместил в социальных сетях. Сам водитель объяснил свое грубое нарушение тем, что не обратил внимание на знак.
Сотрудники ГИБДД призвали автомобилистов соблюдать ПДД и не оставаться равнодушными, если другие их нарушают.
Ранее «Наш город» писал, что в Абатском районе был задержан водитель, который перевозил на переднем сидении семилетних детей.