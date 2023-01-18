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Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Тюменского автомобилиста наказали за езду «против шерсти»

Сегодня, 02:54
Фото: ГИБДД

Тюменские инспекторы привлекли водителя «Киа» к административной ответственности

46-летнему водителю «Киа», проживающему в поселке Боровский Тюменского района, назначили штраф в размере 5000 рублей. Об этом сообщили в областном ГИБДД.

Автомобилист двигался «против шерсти» по дороге с односторонним движением в центре Тюмени на улице Таймырской. Один из местных жителей снял это на видео и разместил в социальных сетях. Сам водитель объяснил свое грубое нарушение тем, что не обратил внимание на знак.

Сотрудники ГИБДД призвали автомобилистов соблюдать ПДД и не оставаться равнодушными, если другие их нарушают.

Ранее «Наш город» писал, что в Абатском районе был задержан водитель, который перевозил на переднем сидении семилетних детей.

Фото: ГИБДД
Тюменская ГИБДД накажет омича за нарушение правил перевозки детей
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#Елена Чебоксарова#ГИБДД#ПДД#Нарушения ПДД#Штраф#Автомобиль#Наказание
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