Тюменский врач дал советы горожанам перед купанием на Крещение

Так, специалист не советует подвергать организм перепадам температуры людям, страдающим гипертонией, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. По крайней мере, не проконсультировавшись с врачами. При плохом самочувствии Нестеров также не рекомендует погружаться в купель, чтобы не спровоцировать осложнения. Врач добавляет, что перед купанием в проруби необходимо пройти хотя бы минимальное обследование: ЭКГ, измерить давление.