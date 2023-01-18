Тюменский врач дал советы горожанам перед купанием на Крещение

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
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Updated Сегодня, 01:41
Так, специалист не советует подвергать организм перепадам температуры людям, страдающим гипертонией, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. По крайней мере, не проконсультировавшись с врачами. При плохом самочувствии Нестеров также не рекомендует погружаться в купель, чтобы не спровоцировать осложнения. Врач добавляет, что перед купанием в проруби необходимо пройти хотя бы минимальное обследование: ЭКГ, измерить давление.
Для здоровых людей, по словам специалиста, процедура будет полезной, только нужно за два часа до нее поесть, а также исключить употребление спиртного до и после окунания в холодную воду.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на Крещение оборудуют около 10 купелей.