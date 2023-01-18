Тюменские власти рассказали, зачем устанавливают уличные громкоговорители в городе

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:41
Автоматизированная система централизованного оповещения в Тюменской области была запущена в эксплуатацию два года назад — в 2021 году. Обновление позволит при возникновении ЧС, а автоматизированном режиме оповестить более 90% жителей региона.
Ранее «Наш Город» писал, что жителей Тюмени обеспокоили установка громкоговорителей вдоль дорог областной столицы. Некоторые горожане предположили, что жителей готовят к возможной эвакуации.