nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Тюменские власти рассказали, зачем устанавливают уличные громкоговорители в городе

Сегодня, 07:37
Фото: ЧС Тюмень

В Тюменской области модернизируют систему оповещения жителей

Тюменские власти пояснили, зачем устанавливают системы оповещения населения вдоль трасс и в парках. По словам заместителя директора областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Горина, в регионе проходит плановая модернизация системы.
Сюжет
Тюмень

Автоматизированная  система централизованного оповещения в Тюменской области была запущена в эксплуатацию два года назад — в 2021 году. Обновление позволит при возникновении ЧС, а автоматизированном режиме оповестить более 90% жителей региона.

Ранее «Наш Город» писал, что жителей Тюмени обеспокоили установка громкоговорителей вдоль дорог областной столицы. Некоторые горожане предположили, что жителей готовят к возможной эвакуации.

«Мы к чему готовимся»: тюменцев испугала установка громкоговорителей вдоль трасс
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Безопасность#Системы оповещения#Режим ЧС#Тюменская область
Подпишитесь
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
Вчера, 09:57
Подробности конфликта пассажиров и таксистов в Тюмени
Вчера, 07:12
Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных во время прогулки по лесу
Вчера, 03:45
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
Вчера, 01:38
Подробности дела живодера, зарубившего собаку
Вчера, 06:17
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30