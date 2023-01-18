Тюменские власти хотят назвать улицу именем создателя поезда-бани

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
На портале «Я решаю!» горожане могут отдать свой голос в течение недели.
Николай Тимофеевич Войтик в период 1940–1960 гг. возглавлял вагонный участок Тюмень. Во время войны он успешно способствовал развитию железнодорожного транспорта: благодаря Войтику в городе в 1942 году появился легендарный поезд-баня. Его построили за 25 дней на средства, собранные нашими земляками. Поезд могли посещать как минимум 100 человек в час.
Увековечить имя создателя предложили инициативные местные жители и коллектив вагонного участка. В настоящее время за эту инициативу проголосовали 30 человек.
Ранее «Наш город» писал, что в конце прошлого года улице в районе «Плехановский» дали имя героя РФ Тимура Мухутдинова, который погиб в бою на Кавказе 13 лет назад.