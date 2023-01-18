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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Тюменские власти хотят назвать улицу именем создателя поезда-бани

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI

В Тюмени может появиться улица героя-железнодорожника Николая Войтика

В нашем городе может появиться улица имени Николая Войтика. В городской администрации тюменцам предлагают решить, стоит ли давать участку в районе Гилёвской рощи такое название.

На портале «Я решаю!» горожане могут отдать свой голос в течение недели.

Николай Тимофеевич Войтик в период 1940–1960 гг. возглавлял вагонный участок Тюмень. Во время войны он успешно способствовал развитию железнодорожного транспорта: благодаря Войтику в городе в 1942 году появился легендарный поезд-баня. Его построили за 25 дней на средства, собранные нашими земляками. Поезд могли посещать как минимум 100 человек в час.

Увековечить имя создателя предложили инициативные местные жители и коллектив вагонного участка. В настоящее время за эту инициативу проголосовали 30 человек.

Ранее «Наш город» писал, что в конце прошлого года улице в районе «Плехановский» дали имя героя РФ Тимура Мухутдинова, который погиб в бою на Кавказе 13 лет назад.

В Тюмени появилась новая улица имени Героя России Тимура Мухутдинова
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#Елена Чебоксарова#Поезд#Улицы#Администрация города#Администрация г.Тюмени#Администрация#Опрос
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