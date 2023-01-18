Тюменские власти хотят назвать улицу именем создателя поезда-бани

Николай Тимофеевич Войтик в период 1940–1960 гг. возглавлял вагонный участок Тюмень. Во время войны он успешно способствовал развитию железнодорожного транспорта: благодаря Войтику в городе в 1942 году появился легендарный поезд-баня. Его построили за 25 дней на средства, собранные нашими земляками. Поезд могли посещать как минимум 100 человек в час.