Тюменские курьеры и доставщики стали хорошо зарабатывать

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Летом 2022 года количество вакансий в данной области уменьшилось, однако осенью курьеры снова потребовались, а вместе с тем возросла и зарплата сотрудников. Это было связано с предпраздничным ажиотажем, распродажами и ростом ОРВИ, поскольку работников в сфере доставки стало не хватать.
В январские праздники количество желающих поработать курьерами увеличилось на 21%, так как многие в это время хотели найти подработку.
Также аналитики добавили, что чаще всего работодателям требуются автокурьеры (около 60% вакансий), пешие и велокурьеры нужны значительно реже.
Ранее «Наш город» писал, что количество предложений о работе с ежедневными выплатами зарплаты за 2022 год увеличилось в два раза, в сравнении с 2021 годом.