Тюменские курьеры и доставщики стали хорошо зарабатывать

Летом 2022 года количество вакансий в данной области уменьшилось, однако осенью курьеры снова потребовались, а вместе с тем возросла и зарплата сотрудников. Это было связано с предпраздничным ажиотажем, распродажами и ростом ОРВИ, поскольку работников в сфере доставки стало не хватать.