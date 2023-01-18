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Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Тюменские курьеры и доставщики стали хорошо зарабатывать

Сегодня, 16:53
Фото: 1MI

В Тюмени спрос на курьеров и доставщиков увеличился до 77%

В Тюменской области работодателям не хватает курьеров и доставщиков. За последние полгода спрос на них увеличился до 77%, пишет «РБК Тюмень», ссылаясь на информацию исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Летом 2022 года количество вакансий в данной области уменьшилось, однако осенью курьеры снова потребовались, а вместе с тем возросла и зарплата сотрудников. Это было связано с предпраздничным ажиотажем, распродажами и ростом ОРВИ, поскольку работников в сфере доставки стало не хватать.

В январские праздники количество желающих поработать курьерами увеличилось на 21%, так как многие в это время хотели найти подработку.

Также аналитики добавили, что чаще всего работодателям требуются автокурьеры (около 60% вакансий), пешие и велокурьеры нужны значительно реже.

Ранее «Наш город» писал, что количество предложений о работе с ежедневными выплатами зарплаты за 2022 год увеличилось в два раза, в сравнении с 2021 годом.

В Тюменской области растет число вакансий с ежедневными выплатами зарплаты
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#Елена Чебоксарова#Вакансии#Работа#Подработка#Предложение#Работодатели#Работодатель#Зарплаты#Доставка
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