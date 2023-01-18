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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Тюменские автобусы будут работать до 24 часов

Сегодня, 12:15
Фото: 1MI

В схемы движения маршрутов № 129 и № 152к на 2 дня включаются новые остановки

В Тюменском районе 18 и 19 января в схемы движения маршрутов № 129 и № 152к включаются остановочные пункты «с/о «Радуга», «с/о «Бирюсинка», сообщает «Тюменьгортранс».

Работа автобусов скорректирована рамках проведения праздника Крещения Господня.

«19 января 2023 года муниципальные маршруты № 2, 14, 30, 37, 47, 54, 64 будут работать до 24 часов. При этом от остановочного пункта «Тюменский индустриальный университет» в направлении микрорайонов последнее отправление маршрутов № 2, 14, 30, 37, 54 состоится в 23:30», - сообщает «Тюменьгортранс».

Ранее «Наш город» сообщал, что автобусы №66 и №88 с 21 января будут останавливаться на остановке «рынок «Северный».

С 21 января для автобусов №66 и №88 Тюмени появится новая остановка
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Автобусы#Дачные автобусы#Водители автобусов#Дороги
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