Тюменские автобусы будут работать до 24 часов

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Работа автобусов скорректирована рамках проведения праздника Крещения Господня.
«19 января 2023 года муниципальные маршруты № 2, 14, 30, 37, 47, 54, 64 будут работать до 24 часов. При этом от остановочного пункта «Тюменский индустриальный университет» в направлении микрорайонов последнее отправление маршрутов № 2, 14, 30, 37, 54 состоится в 23:30», - сообщает «Тюменьгортранс».
Ранее «Наш город» сообщал, что автобусы №66 и №88 с 21 января будут останавливаться на остановке «рынок «Северный».