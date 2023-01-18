Цена на газ может опуститься до $500

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Как передают “Известия”, за неполные две декады января 2023 года цена на газ опустилась более чем на 25%, а 17 января биржевые цены на голубое топливо в ЕС впервые с августа 2021-го составили ниже 600 долларов за кубометр газа.
Эксперты объясняют тенденцию теплой зимой в Европе, регулярными поставками СПГ и работой ветрогенерации в Европе.
Однако, отмечают специалисты, если прогнозы о грядущем похолодании в ЕС сбудутся в ближайшие недели, стоимость топлива может вновь вырасти до 1000 долларов.