Тоболячки осваивают новую профессию, чтобы заменить мобилизованных мужчин

Posted Вчера, 02:40
Published Вчера, 02:40
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Updated Сегодня, 01:37
Директор и бухгалтер районной детско-юношеской спортивной школы, Наталья и Наиля, изучают профессию тракториста в тобольском многопрофильном техникуме. Практика по вождению пройдёт у женщин весной. Первые экзамены по теории они уже сдали успешно.
Глава района выразил свое уважение представительницам слабого пола, готовым заменить мужчин в соревнованиях.
Ранее «Наш город» писал, что работодатели предприятий региона по требованию губернатора попросили сохранить зарплаты мобилизованным гражданам.