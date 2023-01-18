Тоболячки осваивают новую профессию, чтобы заменить мобилизованных мужчин

В Тюменской области две женщины готовятся стать трактористами

Две тоболячки осваивают профессию водителя трактора, чтобы заменить спортсменов-механизаторов, которые сейчас выполняют свой воинский долг на Донбассе, хотя должны были участвовать в областных Сельских спортивных играх. Об этом рассказал в telegram-канале глава Тоблоського района Леонид Митрюшкин.

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