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Posted Вчера, 02:40

Published Вчера, 02:40

Modified Сегодня, 01:37

Updated Сегодня, 01:37

Тоболячки осваивают новую профессию, чтобы заменить мобилизованных мужчин

Вчера, 02:40

В Тюменской области две женщины готовятся стать трактористами

Две тоболячки осваивают профессию водителя трактора, чтобы заменить спортсменов-механизаторов, которые сейчас выполняют свой воинский долг на Донбассе, хотя должны были участвовать в областных Сельских спортивных играх. Об этом рассказал в telegram-канале глава Тоблоського района Леонид Митрюшкин.

Директор и бухгалтер районной детско-юношеской спортивной школы, Наталья и Наиля, изучают профессию тракториста  в тобольском многопрофильном техникуме. Практика по вождению пройдёт у женщин весной. Первые экзамены  по теории они уже сдали успешно.

Глава района выразил свое уважение  представительницам слабого пола, готовым заменить мужчин в соревнованиях.

Ранее «Наш город» писал, что работодатели предприятий региона по требованию губернатора попросили сохранить зарплаты мобилизованным гражданам.

Губернатор Тюменской области попросил работодателей сохранить зарплаты мобилизованным
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#Елена Чебоксарова#Мобилизованные#Донбасс#Профессии#Профессиональная подготовка#Молодые профессионалы#Профессии будущего#Женщины
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