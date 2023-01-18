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Posted Сегодня, 18:42

Published Сегодня, 18:42

Modified Сегодня, 18:43

Updated Сегодня, 18:43

«Спартак» расторг контракт с Мевлей

Сегодня, 18:42
Фото: pxhere.com
Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что команду покинул защитник Миха Мевля.

По информации «Советского спорта», руководство красно-белых приняло решение досрочно расторгнуть трудовое сотрудничество с 32-летним словенцем. Таким образом, футболист стал свободным агентом.

Напомним, что Мевля выступал за «Спартак» с сентября прошлого года. Всего за москвичей он отыграл семь матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета таких клубов, как «Зенит», «Ростов» и «Сочи».

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