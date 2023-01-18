«Спартак» расторг контракт с Мевлей

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
По информации «Советского спорта», руководство красно-белых приняло решение досрочно расторгнуть трудовое сотрудничество с 32-летним словенцем. Таким образом, футболист стал свободным агентом.
Напомним, что Мевля выступал за «Спартак» с сентября прошлого года. Всего за москвичей он отыграл семь матчей, не отличившись результативными действиями.
Ранее в своей карьере футболист защищал цвета таких клубов, как «Зенит», «Ростов» и «Сочи».