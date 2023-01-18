Сотрудники ГИБДД вычисляют нарушителей ПДД с помощью «Паутины»

Нарушителем оказался гражданин в возрасте 38 лет. В прошлом году мужчина находился за рулем в нетрезвом виде и был пойман сотрудниками полиции. До решения суда он подал заявление об утере водительских прав и получил новые, а потом сдал их и стал ездить со старым удостоверением, периодически превышая скорость.