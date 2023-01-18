Сотрудники ГИБДД вычисляют нарушителей ПДД с помощью «Паутины»

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Нарушителем оказался гражданин в возрасте 38 лет. В прошлом году мужчина находился за рулем в нетрезвом виде и был пойман сотрудниками полиции. До решения суда он подал заявление об утере водительских прав и получил новые, а потом сдал их и стал ездить со старым удостоверением, периодически превышая скорость.
На нарушителя составили административный материал, в ближайшее время ему назначат наказание в суде.
Программное обеспечение «Паутина» — это умная система, которая позволяет собирать информацию о передвижении транспортных средств с камер по всей России. Она помогает оперативно узнавать данные о злостных нарушителях, управляющих автомобилями, даже если у них нет номерного знака.
Ранее «Наш город» писал, что около Ялуторовска произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадали оба водителя.