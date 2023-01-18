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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Сотрудники ГИБДД вычисляют нарушителей ПДД с помощью «Паутины»

Сегодня, 13:48
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области инспекторы ГИБДД выявили злостного нарушителя

С помощью умной системы «Паутина» инспекторы обнаружили в нашем регионе водителя, систематически разъезжающего на «Тойоте Хайлендер» без прав управления автомобилем и с архивным водительским удостоверением. Об этом сообщили в областном ГИБДД.
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Полиция

Нарушителем оказался гражданин в возрасте 38 лет. В прошлом году мужчина находился за рулем в нетрезвом виде и был пойман сотрудниками полиции. До решения суда он подал заявление об утере водительских прав и получил новые, а потом сдал их и стал ездить со старым удостоверением, периодически превышая скорость.

На нарушителя составили административный материал, в ближайшее время ему назначат наказание в суде.

Программное обеспечение «Паутина» — это умная система, которая позволяет собирать информацию о передвижении транспортных средств с камер по всей России. Она помогает оперативно узнавать данные о злостных нарушителях, управляющих автомобилями, даже если у них нет номерного знака.

Ранее «Наш город» писал, что около Ялуторовска произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадали оба водителя.

Около Ялуторовска произошло жесткое ДТП автомобиля КИА и японской легковушки. Фото
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#Нарушитель#Нарушители#Водительское удостоверение#Водительские права#Водители#Нетрезвые водители#ГИБДД#Полиция#Елена Чебоксарова
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