С начала года в Тюменской области в ДТП погибли 5 человек. Среди них есть ребенок

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
По данным «Нашего города», первая смертельная авария произошла уже седьмого января. На федеральной трассе под Тобольском в ДТП погиб человек, еще четверо, в том числе двое детей, ранены. 62-летний водитель автомобиля «Рено» выехал на встречную полосу, где влетел в движущийся по своей полосе «Ниссан».
Через пять дней на трассе Тюмень — Омск в Ялуторовском районе погиб 6-месячный ребенок и его мама. Известно, что их автомобиль «Тойота» выехал не встречную полосу движения и врезался во внедорожник КИА. Автолюльку с малышом выкинуло из машины. Позже появилось видео столкновения, скорее всего женщина (водитель легковушки) не справилась с управлением на заснеженной трассе.
14 января 58-летнего мужчину сбили насмерть накануне вечером в Уватском районе. Трагедия произошла на 398-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск накануне около десяти часов вечера. 29-летний водитель автомобиля УАЗ, житель Нижневартовска, — из-за отсутствия световозвращающих элементов он не заметил идущего по проезжей части мужчину.
15 января смертельное ДТП произошло на трассе Курган — Тюмень, погиб 34-летний водитель. Здесь столкнулись Hyundai и Volkswagen. От удара один из автомобилей отбросило на ЗИЛ — ассенизаторскую машину. Водитель Volkswagen с различными травмами доставлен в больницу. Из-за произошедшего ДТП было ограничено автомобильное движение.