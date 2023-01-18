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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

С начала года в Тюменской области в ДТП погибли 5 человек. Среди них есть ребенок

Сегодня, 10:15
Фото: ГИБДД

Ребенок и ещё 4 человека погибли в авариях с начала года на дорогах Тюменской области

С начала января на тюменских дорогах погибли 5 человек. По данным «Нашего города», все смертельные ДТП произошли на основных федеральных трассах. Среди погибших 1 ребёнок и 1 пешеход.

По данным «Нашего города», первая смертельная авария произошла уже седьмого января. На федеральной трассе под Тобольском в ДТП погиб человек, еще четверо, в том числе двое детей, ранены. 62-летний водитель автомобиля «Рено» выехал на встречную полосу, где влетел в движущийся по своей полосе «Ниссан».

 

Фото: ГИБДД

Через пять дней на трассе Тюмень — Омск в Ялуторовском районе погиб 6-месячный ребенок и его мама. Известно, что их автомобиль «Тойота» выехал не встречную полосу движения и врезался во внедорожник КИА. Автолюльку с малышом выкинуло из машины. Позже появилось видео столкновения, скорее всего женщина (водитель легковушки) не справилась с управлением на заснеженной трассе.

14 января 58-летнего мужчину сбили насмерть накануне вечером в Уватском районе. Трагедия произошла на 398-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск накануне около десяти часов вечера. 29-летний водитель автомобиля УАЗ, житель Нижневартовска,  — из-за отсутствия световозвращающих элементов он не заметил идущего по проезжей части мужчину.

15 января смертельное ДТП произошло на трассе Курган — Тюмень, погиб 34-летний водитель. Здесь столкнулись Hyundai и Volkswagen. От удара один из автомобилей отбросило на ЗИЛ — ассенизаторскую машину. Водитель Volkswagen с различными травмами доставлен в больницу. Из-за произошедшего ДТП было ограничено автомобильное движение.

На тюменской трассе в ДТП погиб человек
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Погода#Дороги#Деньги#Экономика#ГИБДД
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