С начала года в Тюменской области в ДТП погибли 5 человек. Среди них есть ребенок

Через пять дней на трассе Тюмень — Омск в Ялуторовском районе погиб 6-месячный ребенок и его мама. Известно, что их автомобиль «Тойота» выехал не встречную полосу движения и врезался во внедорожник КИА. Автолюльку с малышом выкинуло из машины. Позже появилось видео столкновения, скорее всего женщина (водитель легковушки) не справилась с управлением на заснеженной трассе.