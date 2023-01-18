Рентгенолог Рахманов рассказал, как определить перелом носа

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В этой ситуации, для устранения боли, эксперт рекомендует приложить холод, и незамедлительно ехать в больницу. Об этом пишет NEWS.ru.
«В первую очередь [симптомами перелома носа являются] деформация носа, кровотечение, боль, естественно. В любом случае будет трудно дышать из-за отека. — отметил Рахманов. — Облегчить [симптомы поможет] любой доступный холод. Зимой — снег. Либо охлаждающий пакет, лед, что угодно из морозилки — мясо, овощи».
По прибытии в медучреждение необходимо первым делом показаться либо хирургу, либо травматологу, добавил рентгенолог. Эти специалисты назначат дополнительные исследования, включая рентген или КТ. Далее, с учетом результатов анализов и заключений, будет решаться вопрос о назначении консультации лор-врача.