Рентгенолог Рахманов рассказал, как определить перелом носа

По прибытии в медучреждение необходимо первым делом показаться либо хирургу, либо травматологу, добавил рентгенолог. Эти специалисты назначат дополнительные исследования, включая рентген или КТ. Далее, с учетом результатов анализов и заключений, будет решаться вопрос о назначении консультации лор-врача.