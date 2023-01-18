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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Около Ялуторовска произошло жесткое ДТП, пострадали 3 человека. Фото

Сегодня, 13:43
Фото: Скрин Авто Тюмень - ДТП

Жесткое лобовое ДТП КИА и «Ниссан» около Ялуторовска, пострадали 3 человека. Фото

Около Ялуторовска 18 января произошло лобовое столкновение КИА и японской легковушки, сообщает подписчик паблика «Авто Тюмень — ДТП». Пользователи сети сообщают о двух пострадавших.

Жесткая авария произошла сегодня вечером. Пострадали водители транспортных средств. Ущерб от ДТП серьёзный, у автомобилей повреждены двигатели.

Другие подробности аварии уточняются.

«Из-за ДТП частично ограничено движение на 65-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе Тюменской области. Предварительно, в лобовом столкновении автомобилей „Ниссан“ и „Киа Рио“ ранены 3 человека», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня днём в Тюмени ВАЗ влетел в грузовик дорожной службы. Пострадал водитель легковушки, его госпитализировали в больницу.

В Тюмени на Тобольском тракте ВАЗ влетел в дорожную технику. Пострадал водитель
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#Погода#ГИБДД#Водители#Александр Мязин
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