Около Ялуторовска произошло жесткое ДТП, пострадали 3 человека. Фото

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Жесткая авария произошла сегодня вечером. Пострадали водители транспортных средств. Ущерб от ДТП серьёзный, у автомобилей повреждены двигатели.
Другие подробности аварии уточняются.
«Из-за ДТП частично ограничено движение на 65-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе Тюменской области. Предварительно, в лобовом столкновении автомобилей „Ниссан“ и „Киа Рио“ ранены 3 человека», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня днём в Тюмени ВАЗ влетел в грузовик дорожной службы. Пострадал водитель легковушки, его госпитализировали в больницу.