О лидирующих в экологическом состязании школах рассказал тюменский регоператор

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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«Мы ожидали, что в первое время в поощрительной программе примут участие только тюменские школы, ведь экодома пока открылись в областном центре. Но семьи и классы из других муниципалитетов активно включились в проект, стали записываться и приезжать к нам на экскурсии и мастер-классы. Внести вклад в экокопилку любой школы Тюменской области может каждый гость экодома: победит та, в пользу которой принесут больше полезного вторсырья. Победители акции „Экокопилка“ будут названы весной, в конце учебного года», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Пока что первенство остаётся за школами из города Тюмени. В числе лидеров средняя общеобразовательная школа № 5, в пользу которой сдано почти 260 килограмм вторсырья, гимназия № 1 с результатом около 590 килограмм и школа с углубленным изучением краеведения № 9, собравшая в свою пользу 750 килограмм вторичных материалов.
Напомним, уникальный экопросветительский проект «Экодом» стартовал в Тюменской области в октябре 2022 года. Его инициатором выступила холдинговая компания «Экологические системы». К проекту, помимо Тюменской области, уже присоединились ХМАО-Югра и ЯНАО. В скором времени он также стартует в соседней Свердловской области.
Записаться на мастер-класс, экскурсию или уточнить все вопросы о принимаемом вторсырье можно на странице Тюменского экологического объединения в соцсети ВКонтакте. Участие в мероприятиях просветительских площадок бесплатное, регистрация обязательна.