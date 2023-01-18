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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

О лидирующих в экологическом состязании школах рассказал тюменский регоператор

Сегодня, 06:31
Фото: ТЭО
В Тюменской области десятки школ соревнуются за звание самой экологичной в рамках программы поощрения от регоператора ТЭО и компании СИБУР. Сейчас перечень участников состоит из 33 учреждений Тюмени и Тюменского района, которых определили посетители экодомов «Гудвин» и «Центральный».
Сюжет
Тюмень
«Мы ожидали, что в первое время в поощрительной программе примут участие только тюменские школы, ведь экодома пока открылись в областном центре. Но семьи и классы из других муниципалитетов активно включились в проект, стали записываться и приезжать к нам на экскурсии и мастер-классы. Внести вклад в экокопилку любой школы Тюменской области может каждый гость экодома: победит та, в пользу которой принесут больше полезного вторсырья. Победители акции „Экокопилка“ будут названы весной, в конце учебного года», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Пока что первенство остаётся за школами из города Тюмени. В числе лидеров средняя общеобразовательная школа № 5, в пользу которой сдано почти 260 килограмм вторсырья, гимназия № 1 с результатом около 590 килограмм и школа с углубленным изучением краеведения № 9, собравшая в свою пользу 750 килограмм вторичных материалов.

Напомним, уникальный экопросветительский проект «Экодом» стартовал в Тюменской области в октябре 2022 года. Его инициатором выступила холдинговая компания «Экологические системы». К проекту, помимо Тюменской области, уже присоединились ХМАО-Югра и ЯНАО. В скором времени он также стартует в соседней Свердловской области.

Записаться на мастер-класс, экскурсию или уточнить все вопросы о принимаемом вторсырье можно на странице Тюменского экологического объединения в соцсети ВКонтакте. Участие в мероприятиях просветительских площадок бесплатное, регистрация обязательна. 

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#ООО "ТЭО"
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