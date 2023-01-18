О лидирующих в экологическом состязании школах рассказал тюменский регоператор

Пока что первенство остаётся за школами из города Тюмени. В числе лидеров средняя общеобразовательная школа № 5, в пользу которой сдано почти 260 килограмм вторсырья, гимназия № 1 с результатом около 590 килограмм и школа с углубленным изучением краеведения № 9, собравшая в свою пользу 750 килограмм вторичных материалов.