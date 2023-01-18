Новые вышки системы оповещения, участник СВО в видеочате, крещенские купания в Тюмени

Праздник Крещения сегодня начался с крестного хода. В 11:15 служители церкви, монахи и прихожане пошли от Церкви Петра и Павла, в сторону Иордании и купелей, расположенных на Туре. Обряд проводил Митрополит Димитрий, он зачитывал строки из священного писания и молился за всех православных людей.