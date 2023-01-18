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Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:19

Updated Сегодня, 17:19

Новые вышки системы оповещения, участник СВО в видеочате, крещенские купания в Тюмени

Сегодня, 17:19

Участник СВО в видеочате, крещенские купания в Тюмени, новые вышки системы оповещения

Новые вышки системы оповещения появились в областной столице. Жителей Тюмени озадачила установка столбов с уличными громкоговорителям вдоль дорог и в парках областной столицы.

По всей Тюмени устанавливают системы оповещения во время ЧС.

«Обновление систем оповещения сейчас проходит в каждом городе — прежняя уже устарела», — сообщил Никита К.

Крещенские купания в Тюмени 18 января начались литургией и крестным ходом.      

Праздник Крещения сегодня начался с крестного хода. В 11:15 служители церкви, монахи и прихожане пошли от Церкви Петра и Павла, в сторону Иордании и купелей, расположенных на Туре. Обряд проводил Митрополит Димитрий, он зачитывал строки из священного писания и молился за всех православных людей. 

Завершив священное действо, Митрополит пригласил всех жалеющих набрать святой воды, умыться ею или окунуться в прорубь. Последнее, вопреки заблуждениям, не обязательно. Погружаться в ледяную воду следует лишь подготовленным людям. 

Тюменский чиновник из Ленинского округа притворился участником СВО в видеочате.

В социальных сетях появилось видеозапись, где мужчина, похожий на одного из сотрудников МКУ «Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени» Евгения Чемагина выдавал себя за военнослужащего. Он рассказал, что служит в морской пехоте.

«Да я только домой приехал, с работы», - сообщил в чат-рулетке мужчина похожий на Евгения Чемагина в онлайн-разговоре со случайным пользователям.

Сам Евгений Чемагин полагает, что тема разговора была смонтирована.

Тюменский чиновник выдавал себя за военного в чат-рулетке
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Системы оповещения#Проверка систем оповещения
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