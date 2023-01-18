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Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Небольшие квартиры подорожали в Тюмени за год на 18%

Сегодня, 10:36
Фото: 1MI

В Тюмени малогабаритные квартиры подорожали почти на 18%

В областной столице в 2022 году подорожали небольшие квартиры. По данным «Авито», «однушки» в Тюмени (до 35 квадратных метров) теперь стоят почти 115 тысяч рублей за квадратный метр. Средняя стоимость подобной недвижимости 3 – 3,5 млн рублей.

На 18 января в Тюмени было почти 15 880 различных предложений о покупке однокомнатной квартиры или студии. В среднем за год они подорожали на 18%. Стоит отметить постоянный интерес местных инвесторов к малогабаритному жилью.

Ранее «Наш город» сообщал, что средняя цена комнаты в областной столице составляет около 1 200 000 рублей. Самые дешевые из них в Калининском районе (около 13 квадратных метров). Ещё в марте 2021 года комнаты в Тюмени можно было найти по 578 000 рублей. В начале года на улице Волгоградской, 70, предлагают купить недвижимость за 730 тысяч. 

В Тюмени комнаты подорожали за год почти на 18%
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Квартиры#Квартиры-студии
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