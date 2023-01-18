Небольшие квартиры подорожали в Тюмени за год на 18%

Ранее «Наш город» сообщал, что средняя цена комнаты в областной столице составляет около 1 200 000 рублей. Самые дешевые из них в Калининском районе (около 13 квадратных метров). Ещё в марте 2021 года комнаты в Тюмени можно было найти по 578 000 рублей. В начале года на улице Волгоградской, 70, предлагают купить недвижимость за 730 тысяч.