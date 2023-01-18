Начальников подразделения управы в Тюмени выдавал себя в чат-рулетке за военного

Тюменский госслужащий выдавал себя в чат-рулетке за военного

В сети появилось видео, где мужчина, похожий на одного из начальников подразделения управы Ленинского округа Евгений Чемагин. Он выдал себя за военнослужащего, который служит в морской пехоте 9 месяцев.