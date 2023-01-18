Начальников подразделения управы в Тюмени выдавал себя в чат-рулетке за военного

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
«Да я только домой приехал, с работы», - сообщил в чат-рулетке мужчина похожий на Евгения Чемагина в онлайн-разговоре со случайным пользователям.
На видеозаписи тюменец сообщил, что приехал в Тюмень, чтобы похоронить сестру.
Сам Евгений Чемагин полагает, что тем разговора была смонтирована. Сейчас эти кадры распространяют в сети неизвестные.
Ранее «Наш город» сообщал, что курсанты ТВВИКУ на этой неделе отрабатывают на местном полигоне огневую подготовку, штурм городских зданий, оказание первой помощи.