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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Начальников подразделения управы в Тюмени выдавал себя в чат-рулетке за военного

Сегодня, 11:25
Фото: 1MI

Тюменский госслужащий выдавал себя в чат-рулетке за военного

В сети появилось видео, где мужчина, похожий на одного из начальников подразделения управы Ленинского округа Евгений Чемагин. Он выдал себя за военнослужащего, который служит в морской пехоте 9 месяцев.
«Да я только домой приехал, с работы», - сообщил в чат-рулетке мужчина похожий на Евгения Чемагина в онлайн-разговоре со случайным пользователям.

На видеозаписи тюменец сообщил, что приехал в Тюмень, чтобы похоронить сестру.

Сам Евгений Чемагин полагает, что тем разговора была смонтирована. Сейчас эти кадры распространяют в сети неизвестные.

Ранее «Наш город» сообщал, что курсанты ТВВИКУ на этой неделе отрабатывают на местном полигоне огневую подготовку, штурм городских зданий, оказание первой помощи.

На полигоне ТВВИКУ в Тюмени отрабатывают штурм городских зданий
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Видеоролик#Администрация#Администрация района
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