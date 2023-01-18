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Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись четыре фуры. Фото

Сегодня, 05:51
Фото: ГИБДД

На трассе в Тюменской области столкнулись четыре фуры

Массовая авария с участием четырех фур из Тюмени, Казани, Татарстана и Оренбургской области произошла накануне вечером на 498-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.
Сюжет
Тюмень

По предварительным данным, виновником «автобитвы» стал 46-летий водитель большегруза Volvo из Тюмени. При обгоне грузовика Mercedes он задел боковой частью Hino, а затем врезался в КамАЗ. В результате ДТП водитель Volvo получил серьезные травмы ребер и ноги. 33-летний водитель КамАЗа — травмы конечностей и головы.

Движение на федеральной автодороге на время было частично ограничено. В настоящее время обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на улице Пермякова во время погрузки на платформу на тротуар рядом с пешеходным переходом завалился автокран. Движение по Пермякова от 50 лет Октября до Энергетиков было полностью перекрыто.

В Тюмени перекроют улицу Пермякова из-за ДТП
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#ГИБДД#Водители#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область
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