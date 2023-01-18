На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись четыре фуры. Фото

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 06:15
По предварительным данным, виновником «автобитвы» стал 46-летий водитель большегруза Volvo из Тюмени. При обгоне грузовика Mercedes он задел боковой частью Hino, а затем врезался в КамАЗ. В результате ДТП водитель Volvo получил серьезные травмы ребер и ноги. 33-летний водитель КамАЗа — травмы конечностей и головы.
Движение на федеральной автодороге на время было частично ограничено. В настоящее время обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на улице Пермякова во время погрузки на платформу на тротуар рядом с пешеходным переходом завалился автокран. Движение по Пермякова от 50 лет Октября до Энергетиков было полностью перекрыто.