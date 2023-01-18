nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

На Новый год тюменцы чаще всего ездили в Казахстан

Сегодня, 10:31
Аналитики МТС выяснили, как жители Тюменской области проводили новогодние праздники.

Для этого специалисты использовали сервис МТС Travel, информирует «КП-Тюмень».

Исследование показало, что в число самых востребованных мест для отдыха, как и в прошлом вошли термальные курорты.

В первой половине текущего месяца фанаты wellness-туризма сгенерировали на территории минеральных источников на треть больше интернет-трафика, чем за тот же период 2022 года. Жители Тюменской области чаще всего отдавали предпочтение термальным источникам «Верхний бор», «Тюменский» и «ЛетоЛето».

Кроме термальных курортов, в топе новогодних локаций оказалась площадь 400-летия Тюмени (там располагалась резиденция Деда Мороза), набережная Туры в районе Масловского взвоза и торговые центры, где фиксировался всплеск мобильной активности.

По словам экспертов, в основном тюменцы отправлялись в не длительные поездки (на один-два дня) в соседние субъекты РФ. Чаще всего люди путешествовали на личных автомобилях.

Среди других стран для отдыха у жителей Тюмени наибольшей популярностью пользовались Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет и Беларусь. Интересно, что в Казахстан поехало более 50% от всех путешествующих за границей. При этом туристический поток во все пять государств-лидеров рейтинга превысил 80% от общего за границу.  И лишь 4% туристов посетили другие страны.

Подпишитесь
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
Вчера, 09:57
Подробности конфликта пассажиров и таксистов в Тюмени
Вчера, 07:12
Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных во время прогулки по лесу
Вчера, 03:45
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
Вчера, 01:38
Подробности дела живодера, зарубившего собаку
Вчера, 06:17
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30