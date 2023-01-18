На Новый год тюменцы чаще всего ездили в Казахстан

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Для этого специалисты использовали сервис МТС Travel, информирует «КП-Тюмень».
Исследование показало, что в число самых востребованных мест для отдыха, как и в прошлом вошли термальные курорты.
В первой половине текущего месяца фанаты wellness-туризма сгенерировали на территории минеральных источников на треть больше интернет-трафика, чем за тот же период 2022 года. Жители Тюменской области чаще всего отдавали предпочтение термальным источникам «Верхний бор», «Тюменский» и «ЛетоЛето».
Кроме термальных курортов, в топе новогодних локаций оказалась площадь 400-летия Тюмени (там располагалась резиденция Деда Мороза), набережная Туры в районе Масловского взвоза и торговые центры, где фиксировался всплеск мобильной активности.
По словам экспертов, в основном тюменцы отправлялись в не длительные поездки (на один-два дня) в соседние субъекты РФ. Чаще всего люди путешествовали на личных автомобилях.
Среди других стран для отдыха у жителей Тюмени наибольшей популярностью пользовались Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет и Беларусь. Интересно, что в Казахстан поехало более 50% от всех путешествующих за границей. При этом туристический поток во все пять государств-лидеров рейтинга превысил 80% от общего за границу. И лишь 4% туристов посетили другие страны.