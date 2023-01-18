На Новый год тюменцы чаще всего ездили в Казахстан

Среди других стран для отдыха у жителей Тюмени наибольшей популярностью пользовались Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет и Беларусь. Интересно, что в Казахстан поехало более 50% от всех путешествующих за границей. При этом туристический поток во все пять государств-лидеров рейтинга превысил 80% от общего за границу. И лишь 4% туристов посетили другие страны.