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Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

«Мы к чему готовимся»: тюменцев испугала установка громкоговорителей вдоль трасс

Сегодня, 04:16
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцев испугала установка громкоговорителей вдоль трасс

Жителей Тюмени озадачила установка столбов с уличными громкоговорителям вдоль дорог и в парках областной столицы.
Сюжет
Тюмень
«Устанавливают рупоры громкой связи в Тюмени на объездных дорогах. В парках ставят столбы отдельно с рупорами громкой связи. Вопрос — мы к чему готовимся?», — гадают тюменцы.

Горожане высказывают самые разные варианты — от предупреждений об эвакуации до общегородской дискотеки. Но самым правдоподобным стало банальное обновление систем оповещения.

«Обновление систем оповещения сейчас проходит в каждом городе — прежняя уже устарела», — сообщил Никита К.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце минувшего года правительство Тюменской области приняло новое постановление об эвакуации жителей. Новый документ был принят в связи с тем, что предыдущее постановление от 6 декабря 2019 года признали утратившим силу.

Правительство Тюменской области приняло новое постановление об эвакуации жителей
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#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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