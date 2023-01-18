«Мы к чему готовимся»: тюменцев испугала установка громкоговорителей вдоль трасс

Posted 18 января 2023, 04:16
Published 18 января 2023, 04:16
Modified 18 января 2023, 04:18
Updated 18 января 2023, 04:18
«Устанавливают рупоры громкой связи в Тюмени на объездных дорогах. В парках ставят столбы отдельно с рупорами громкой связи. Вопрос — мы к чему готовимся?», — гадают тюменцы.
Горожане высказывают самые разные варианты — от предупреждений об эвакуации до общегородской дискотеки. Но самым правдоподобным стало банальное обновление систем оповещения.
«Обновление систем оповещения сейчас проходит в каждом городе — прежняя уже устарела», — сообщил Никита К.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце минувшего года правительство Тюменской области приняло новое постановление об эвакуации жителей. Новый документ был принят в связи с тем, что предыдущее постановление от 6 декабря 2019 года признали утратившим силу.