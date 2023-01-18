Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил тюменцев с праздником Крещения

Первые горожане уже успели окунуться в купель на Туре после её освящения. Посетить купель около Свято-Троицкого монастыря тюменцы смогут сегодня до часу ночи. Завтра купание пройдет с 9 часов утра до 12 часов ночи. Тут установили 6 палаток и оборудовали 4 купели.