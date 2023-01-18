nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил тюменцев с праздником Крещения

Сегодня, 07:47
Фото: nashgorod.ru

Митрополит Дмитрий пригласил тюменцев окунуться в освященную воду Туры

Сегодня, 18 января, отмечается Крещение. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской Православной Духовной Семинарии поздравил горожан и пригласил окунуться в иордань.
«Поздравляю вас с праздником Крещения Господня. Пусть каждый, приходя сегодня на иордань, почерпает воду, окунется в нее, чтобы очищалась душа и тело, чтобы мир и благодать Божия пребывала со всеми нами», — сказал митрополит Дмитрий.

В разговоре с «Нашим Городом» митрополит отметил, что освящение воды в Крещение — это древняя традиция.

Видео: nashgorod.ru

Первые горожане уже успели окунуться в купель на Туре после её освящения. Посетить купель около Свято-Троицкого монастыря тюменцы смогут сегодня до часу ночи. Завтра купание пройдет с 9 часов утра до 12 часов ночи. Тут установили 6 палаток и оборудовали 4 купели.

Ранее «Наш Город» рассказывал про Крестный ход, который начался от Свято-Троицкого монастыря в Тюмени. Шествие возглавил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Охрану и безопасность обеспечили казаки и полиция. 

#Анна Доронина#Видео
Подпишитесь
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
Вчера, 09:57
Подробности конфликта пассажиров и таксистов в Тюмени
Вчера, 07:12
Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных во время прогулки по лесу
Вчера, 03:45
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
Вчера, 01:38
Подробности дела живодера, зарубившего собаку
Вчера, 06:17
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30