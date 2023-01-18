Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил тюменцев с праздником Крещения

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
«Поздравляю вас с праздником Крещения Господня. Пусть каждый, приходя сегодня на иордань, почерпает воду, окунется в нее, чтобы очищалась душа и тело, чтобы мир и благодать Божия пребывала со всеми нами», — сказал митрополит Дмитрий.
В разговоре с «Нашим Городом» митрополит отметил, что освящение воды в Крещение — это древняя традиция.
Первые горожане уже успели окунуться в купель на Туре после её освящения. Посетить купель около Свято-Троицкого монастыря тюменцы смогут сегодня до часу ночи. Завтра купание пройдет с 9 часов утра до 12 часов ночи. Тут установили 6 палаток и оборудовали 4 купели.
Ранее «Наш Город» рассказывал про Крестный ход, который начался от Свято-Троицкого монастыря в Тюмени. Шествие возглавил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Охрану и безопасность обеспечили казаки и полиция.