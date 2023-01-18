Купила белый «Мерседес» и хотела «побаловаться»: тюменку оштрафовали за челлендж

Видеоролик с молодыми людьми, снятый на парковке у торгового центра, разлетелся по местным пабликам на минувшей неделе. На видео тюменцы ехали на автомобиле не совсем обычным образом — один человек был прицеплен ногами к заднему бамперу машины, второй лежал на спине и упирался ногами в передний бампер.