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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Купила белый «Мерседес» и хотела «побаловаться»: тюменку оштрафовали за челлендж

Сегодня, 07:15
Фото: ГИБДД

Тюменке выписали штраф за челлендж из Tik Tok

26-летнюю автоледи из Тюмени оштрафовали за участие в челлендже из Tik Tok. Тюменке выписали штраф за нарушение правил перевозки пассажиров и неиспользование ремня безопасности.
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Тюмень

Видеоролик с молодыми людьми, снятый на парковке у торгового центра, разлетелся по местным пабликам на минувшей неделе. На видео тюменцы ехали на автомобиле не совсем обычным образом — один человек был прицеплен ногами к заднему бамперу машины, второй лежал на спине и упирался ногами в передний бампер.

Автолюбительница пояснила, что не так давно приобрела белый Mercedes, поэтому  и решила снять с подругами интересное видео. Правда, ролик в итоге сняли не они, а посторонние люди, которые позже и опубликовали его в интернете.

Девушке выписали штраф за нарушения впервые за ее шесть лет водительского стажа.

Ранее «Наш Город» писал, что в накануне вечером в Уватском районе произошла массовая авария с участием четырех фур. Травмы получили два человека.

Тюменские водители подхватили опасный челлендж. Видео
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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Штраф#Видео#Валентина Бурнашева
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