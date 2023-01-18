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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Как в Тюмени прошло Крещение и Крестный ход. Фоторепортаж

Сегодня, 09:02
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени прошел Крестный ход и крещение

Сегодня Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской Православной Духовной Семинарии провел обряд освящения воды в Туре и пригласил горожан окунуться в иордань.
Сюжет
Тюмень

Праздник Крещения сегодня начался с крестного хода. В 11:15 служители церкви, монахи и прихожане пошли от Церкви Петра и Павла, в сторону Иордании и купелей, расположенных на Туре.

Крестный ход в Тюмени Крестный ход в Тюмени
Крестный ход в Тюмени Крестный ход в Тюмени
Крестный ход в Тюмени Крестный ход в Тюмени
Крестный ход в Тюмени Крестный ход в Тюмени
Крестный ход в Тюмени Крестный ход в Тюмени
Крестный ход в Тюмени
Фото: nashgorod.ru

Пока шел обряд освещения, прихожанам приходилось стоять на набережной, так как на лед их не пускали из-за соображений безопасности. 

Прихожане
Фото: nashgorod.ru

Обряд проводил Митрополит Димитрий, он зачитывал строки из священного писания и молился за всех православных людей. 

«Поздравляю вас с праздником Крещения Господня. Пусть каждый, приходя сегодня на иордань, почерпает воду, окунется в нее, чтобы очищалась душа и тело, чтобы мир и благодать Божия пребывала со всеми нами», — сказал митрополит Дмитрий.
Крещение на набережной в ТюмениКрещение на набережной в Тюмени
Крещение на набережной в ТюмениКрещение на набережной в Тюмени
Крещение на набережной в ТюмениКрещение на набережной в Тюмени
Крещение на набережной в ТюмениКрещение на набережной в Тюмени
Крещение на набережной в Тюмени
Фото: nashgorod.ru

В финале обряда Митрополит окунал крест в Иордань. Когда его поднимали из воды, помощники собирали капли в чащу, из которой Димитрий позже испил. 

Освящение воды в ТюмениОсвящение воды в Тюмени
Освящение воды в ТюмениОсвящение воды в Тюмени
Освящение воды в ТюмениОсвящение воды в Тюмени
Освящение воды в Тюмени
Фото: nashgorod.ru

Завершив священное действо, Митрополит пригласил всех жалеющих набрать святой воды, умыться ею или окунуться в прорубь. Последнее, вопреки заблуждениям, не обязательно. Погружаться в ледяную воду следует лишь подготовленным людям. 

Крещенские купания в Тюмени Крещенские купания в Тюмени
Крещенские купания в Тюмени Крещенские купания в Тюмени
Крещенские купания в Тюмени Крещенские купания в Тюмени
Крещенские купания в Тюмени Крещенские купания в Тюмени
Крещенские купания в Тюмени Крещенские купания в Тюмени
Крещенские купания в Тюмени
Фото: nashgorod.ru

Пока православные тюменцы в течение дня будут стягиваться к купелям, рядом с ними будут дежурить медики, правоохранители, сотрудники МЧС и волонтеры. Они надеятся, что праздники пройдут без происшествий.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Крещение#Тюмень#Тюменская область#Торжество#Прорубь#Кадило#Православие
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