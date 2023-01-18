Как в Тюмени прошло Крещение и Крестный ход. Фоторепортаж

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Праздник Крещения сегодня начался с крестного хода. В 11:15 служители церкви, монахи и прихожане пошли от Церкви Петра и Павла, в сторону Иордании и купелей, расположенных на Туре.
Пока шел обряд освещения, прихожанам приходилось стоять на набережной, так как на лед их не пускали из-за соображений безопасности.
Обряд проводил Митрополит Димитрий, он зачитывал строки из священного писания и молился за всех православных людей.
«Поздравляю вас с праздником Крещения Господня. Пусть каждый, приходя сегодня на иордань, почерпает воду, окунется в нее, чтобы очищалась душа и тело, чтобы мир и благодать Божия пребывала со всеми нами», — сказал митрополит Дмитрий.
В финале обряда Митрополит окунал крест в Иордань. Когда его поднимали из воды, помощники собирали капли в чащу, из которой Димитрий позже испил.
Завершив священное действо, Митрополит пригласил всех жалеющих набрать святой воды, умыться ею или окунуться в прорубь. Последнее, вопреки заблуждениям, не обязательно. Погружаться в ледяную воду следует лишь подготовленным людям.
Пока православные тюменцы в течение дня будут стягиваться к купелям, рядом с ними будут дежурить медики, правоохранители, сотрудники МЧС и волонтеры. Они надеятся, что праздники пройдут без происшествий.