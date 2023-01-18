Из тюменских кранов побежит святая вода

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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С 12:00 до 22:00 18 января и с 9:00 до 22:00 часов 19 января автоцистерны будут находиться на реке Туре у Свято-Троицкого мужского монастыря, в Антипино и на Липовом озере.
По данным администрации Тюмени, предварительно будет проведен традиционный обряд освящения, в том числе и на водоочистных сооружениях.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской области на праздник Крещения подготовят более 50 купелей, 11 из них расположатся в областной столице.