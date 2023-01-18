nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Из тюменских кранов побежит святая вода

Сегодня, 06:11
Фото: Тюмень. Администрация города.

На тюменских водозаборах освятят воду

Освященной питьевой водой православных тюменцев обеспечит «Росводоканал Тюмень». 18 и 19 января верующие смогут набрать святую воду из автоцистерн.
Сюжет
Тюмень

С 12:00 до 22:00 18 января и с 9:00 до 22:00 часов 19 января автоцистерны будут находиться на реке Туре у Свято-Троицкого мужского монастыря, в Антипино и на Липовом озере.

По данным администрации Тюмени, предварительно будет проведен традиционный обряд освящения, в том числе и на водоочистных сооружениях.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской области на праздник Крещения подготовят более 50 купелей, 11 из них расположатся в областной столице.

Крещение в Тюмени: где можно искупаться в проруби
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Крещение#Праздники#Православные праздники#Вода#Водоканал#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
Вчера, 09:57
Подробности конфликта пассажиров и таксистов в Тюмени
Вчера, 07:12
Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных во время прогулки по лесу
Вчера, 03:45
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
Вчера, 01:38
Подробности дела живодера, зарубившего собаку
Вчера, 06:17
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30