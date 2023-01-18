Губернатор Тюменской области попросил работодателей сохранить зарплаты мобилизованным

Губернатор Александр Моор попросил работодателей сохранить зарплаты мобилизованным

Предприятия Тюменской области попросили сохранить зарплаты мобилизованным. По данным «Нашего города», кураторы помогают семьям военных. Более того в регионе создана база данных по мобилизованным.