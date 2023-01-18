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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Губернатор Тюменской области попросил работодателей сохранить зарплаты мобилизованным

Сегодня, 14:01
Фото: nashgorod.ru

Губернатор Александр Моор попросил работодателей сохранить зарплаты мобилизованным

Предприятия Тюменской области попросили сохранить зарплаты мобилизованным. По данным «Нашего города», кураторы помогают семьям военных. Более того в регионе создана база данных по мобилизованным.
«Если человек уходил с какого-то места работы, чтобы по возможности сохранить за ним заработную плату или чтобы работодатели взяли на себя поддержку их семей , особенно если это сельская местность», – отметил губернатор на встрече со СМИ.

Ранее «Наш город» сообщал, что курсанты проходят плановую подготовку на полигоне ТВВИКУ. Молодые люди отрабатывают огневую подготовку, штурм городских зданий, оказание первой помощи.

На полигоне ТВВИКУ в Тюмени отрабатывают штурм городских зданий
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#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Зарплата#Средняя зарплата#Финансовая поддержка#Социальная поддержка#Александр Мязин
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