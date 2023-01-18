Губернатор Тюменской области попросил работодателей сохранить зарплаты мобилизованным

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
«Если человек уходил с какого-то места работы, чтобы по возможности сохранить за ним заработную плату или чтобы работодатели взяли на себя поддержку их семей , особенно если это сельская местность», – отметил губернатор на встрече со СМИ.
Ранее «Наш город» сообщал, что курсанты проходят плановую подготовку на полигоне ТВВИКУ. Молодые люди отрабатывают огневую подготовку, штурм городских зданий, оказание первой помощи.