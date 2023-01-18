Грузовики складируют грязный снег на улице Фармана Салманова в Тюмени

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Стоит отметить, что снег складируют на огороженной территории.
«В районе дома 26 ул. Фармана Салманова почему то решили что огороженную территорию можно использовать для сканирования снега не стесняясь, не первый день завозят снег», - отметила подписчика паблика «ЧС Тюмень» Надежда П.
Она полагает, что эти «горы» останутся надолго, и их не будут убирать.
Ранее «Наш город» сообщал, что читатели регулярно жалуются на неубранный снег, сваленный кучами во дворах. Например, подобную гору почти ежедневно видят жители многоквартирных домов по ул. Андрея Бушуева, 4, 4к1, 5, 5к1, 7/1, 7/2.