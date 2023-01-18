«Это беспредел»: в районе Старое Комарово устраивают свалку снега

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Местная жительница сняла видео, как грузовик со снегом в кузове движется по неочищенной территории.
Этой зимой тюменцы все чаще недовольны работой коммунальных служб, которые, с их слов, не хотят «возить воздух». Многие жалуются на кучи снега во дворах, оставшихся ещё с прошлогодних снегопадов.
Ранее «Наш город» писал, что местные жители нашли незаконную свалку снега в районе улицы Кишинёвской. Люди обеспокоены, что там невозможно пройти.