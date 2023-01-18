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Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

«Это беспредел»: в районе Старое Комарово устраивают свалку снега

Сегодня, 03:19
Фото: nashgorod.ru

Жители Тюмени жалуются на кучи снега

В паблике «ЧС Тюмень» появился пост от анонимной подписчицы. Тюменка пожаловалась, что в Старое Комарово возят снег.
Сюжет
Снег

Местная жительница сняла видео, как грузовик со снегом в кузове движется по неочищенной территории.

Этой зимой тюменцы все чаще недовольны работой коммунальных служб, которые, с их слов, не хотят «возить воздух». Многие жалуются на кучи снега во дворах, оставшихся ещё с прошлогодних снегопадов.

Ранее «Наш город» писал, что местные жители нашли незаконную свалку снега в районе улицы Кишинёвской. Люди обеспокоены, что там невозможно пройти.

 

«Весной всё затопит»: горожане нашли ещё одну незаконную свалку снега в Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Снег#Свалка#Уборка снега#Уборка улиц#Жалобы#Комарово#Тюменцы
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