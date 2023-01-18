Алабай на самовыгуле загрыз маленькую собаку

Убить или воспитать — вот в чем вопрос

В обсуждении этого трагического события затерялись, как зоозащитники, так и догхантеры.

Первые призывали не винить алабая и не клеймить его породу, так как любое проявление агрессии — результат плохого воспитания.

«В этом происшествии виноват человек, а не собака, поймите! Этот же алабай мог вырасти таким, что и муху бы не убил, но его дрессировкой никто не занимался. Вот вам и результат. В таких ситуациях важно видеть причинно-следственные связи! Животные не виноваты», — считает зооволонтер Арина Кошелева.

Но с ней радикально не согласен мужчина, причисляющий себя к догхантерам. Он убежден, что в следующий раз собака может убить человека.

«И пока ее не убить, она будет так себя вести. Если не работает у нас отлов, нам жу нужно как-то решать проблему. Я бы посмотрел на этих зоозащитников, если бы у них эта псина члена семьи загрызла. Хотите более гуманный способ? Усыпляйте эту собаку, вот пусть ее хозяин хоть что-то хорошее сделает и оплатит эту процедуру», — считает мужчина.

Некоторые люди уже заделались в «хьюманхантеров», они призывают к насилию в сторону хозяина собаки.

Но пока в комментариях люди ругаются друг с другом, лишь немногие ругаются с местной службой отлова животных. Этим в Югорске занимается МУП «Югорскэнергогаз». Там сообщили, что им не поступал вызов об агрессивной собаке. Вдобавок, они не могут забрать животное, у которого уже есть хозяин, ибо это — кража чужого имущества.