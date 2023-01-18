Алабай на самовыгуле загрыз маленькую собаку

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Больше всего людей возмущает, что алабай гулял по площадке без поводка, ошейника и даже без хозяина. Некому было подбежать к большому псу и оттащить его от крохотной собачки, которая умерла за считанные минуты.
«Нужно запретить самовыгул! Особенно для таких собак! А если бы на месте собаки был человек? Никто не подумал, что он бы и его на раз-два разодрал?», — негодуют жители Югорска.
Они также сообщают, что этот алабай держит в страхе весь район, от его агрессии и ранее страдали, как люди, так и животные. Но участковый, управа или отлов собак ничего с этим сделать не могут, так как у пса есть хозяин.
Поводом для обращения в правоохранительные органы мог послужить этот печальный случай, но в УМВД «Нашему городу» сообщили, что хозяева погибшей собаки заявление не писали.
Хоть в России и ввели уголовную статью за жестокое обращение с животными, но питомцы, в рамках закона, до сих пор фигурируют, как «частная собственность». А отдельного кодекса, регулирующего отношения между животными еще не изобрели.
Согласно 137 Гражданского кодекса РФ, к животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности.
Есть также пункт 1 статьи 15 ГК РФ, который гласит, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
«А потому дело о драке собак будет административным, да и максимум что грозит владельцу агрессивного животного — штраф. Его размер будет зависеть от средств, которые ушли на лечение питомца и на «моральную компенсацию», — объясняет юрист Денис Новиков.
Но чаще всего серьезной компенсации добиться не удается. Особенно, если собака не породистая или выставочная, а также, если у бывшего ее хозяина нет чеков из ветеринарной клиники на крупную сумму. В случае смерти питомца расходами будет считаться только кремация животного.
В обсуждении этого трагического события затерялись, как зоозащитники, так и догхантеры.
Первые призывали не винить алабая и не клеймить его породу, так как любое проявление агрессии — результат плохого воспитания.
«В этом происшествии виноват человек, а не собака, поймите! Этот же алабай мог вырасти таким, что и муху бы не убил, но его дрессировкой никто не занимался. Вот вам и результат. В таких ситуациях важно видеть причинно-следственные связи! Животные не виноваты», — считает зооволонтер Арина Кошелева.
Но с ней радикально не согласен мужчина, причисляющий себя к догхантерам. Он убежден, что в следующий раз собака может убить человека.
«И пока ее не убить, она будет так себя вести. Если не работает у нас отлов, нам жу нужно как-то решать проблему. Я бы посмотрел на этих зоозащитников, если бы у них эта псина члена семьи загрызла. Хотите более гуманный способ? Усыпляйте эту собаку, вот пусть ее хозяин хоть что-то хорошее сделает и оплатит эту процедуру», — считает мужчина.
Некоторые люди уже заделались в «хьюманхантеров», они призывают к насилию в сторону хозяина собаки.
Но пока в комментариях люди ругаются друг с другом, лишь немногие ругаются с местной службой отлова животных. Этим в Югорске занимается МУП «Югорскэнергогаз». Там сообщили, что им не поступал вызов об агрессивной собаке. Вдобавок, они не могут забрать животное, у которого уже есть хозяин, ибо это — кража чужого имущества.