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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Алабай на самовыгуле загрыз маленькую собаку

Сегодня, 10:24
Фото: 1MI

В ХМАО огромный алабай загрыз маленькую собаку

После происшествия, произошедшего в Югорске, люди разделились на три лагеря: одни осуждают самого алабая, другие — его хозяина, а третьи уверены, что «маленькая собачка сама его спровоцировала».
Сюжет
Тюмень

«Огромная собака гуляла без хозяина»

Больше всего людей возмущает, что алабай гулял по площадке без поводка, ошейника и даже без хозяина. Некому было подбежать к большому псу и оттащить его от крохотной собачки, которая умерла за считанные минуты. 

«Нужно запретить самовыгул! Особенно для таких собак! А если бы на месте собаки был человек? Никто не подумал, что он бы и его на раз-два разодрал?», — негодуют жители Югорска.

Они также сообщают, что этот алабай держит в страхе весь район, от его агрессии и ранее страдали, как люди, так и животные. Но участковый, управа или отлов собак ничего с этим сделать не могут, так как у пса есть хозяин.

Поводом для обращения в правоохранительные органы мог послужить этот печальный случай, но в УМВД «Нашему городу» сообщили, что хозяева погибшей собаки заявление не писали.

Фото: 1MI

Смерть собаки = порча имущества

Хоть в России и ввели уголовную статью за жестокое обращение с животными, но питомцы, в рамках закона, до сих пор фигурируют, как «частная собственность». А отдельного кодекса, регулирующего отношения между животными еще не изобрели.

Согласно 137 Гражданского кодекса РФ, к животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности.

Есть также пункт 1 статьи 15 ГК РФ, который гласит, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

«А потому дело о драке собак будет административным, да и максимум что грозит владельцу агрессивного животного — штраф. Его размер будет зависеть от средств, которые ушли на лечение питомца и на «моральную компенсацию», — объясняет юрист Денис Новиков.

Но чаще всего серьезной компенсации добиться не удается. Особенно, если собака не породистая или выставочная, а также, если у бывшего ее хозяина нет чеков из ветеринарной клиники на крупную сумму. В случае смерти питомца расходами будет считаться только кремация животного.

Фото: 1MI

Убить или воспитать — вот в чем вопрос 

В обсуждении этого трагического события затерялись, как зоозащитники, так и догхантеры. 

Первые призывали не винить алабая и не клеймить его породу, так как любое проявление агрессии — результат плохого воспитания. 

«В этом происшествии виноват человек, а не собака, поймите! Этот же алабай мог вырасти таким, что и муху бы не убил, но его дрессировкой никто не занимался. Вот вам и результат. В таких ситуациях важно видеть причинно-следственные связи! Животные не виноваты», — считает зооволонтер Арина Кошелева. 

Но с ней радикально не согласен мужчина, причисляющий себя к догхантерам. Он убежден, что в следующий раз собака может убить человека. 

«И пока ее не убить, она будет так себя вести. Если не работает у нас отлов, нам жу нужно как-то решать проблему. Я бы посмотрел на этих зоозащитников, если бы у них эта псина члена семьи загрызла. Хотите более гуманный способ? Усыпляйте эту собаку, вот пусть ее хозяин хоть что-то хорошее сделает и оплатит эту процедуру», — считает мужчина. 

Некоторые люди уже заделались в «хьюманхантеров», они призывают к насилию в сторону хозяина собаки. 

Но пока в комментариях люди ругаются друг с другом, лишь немногие ругаются с местной службой отлова животных. Этим в Югорске занимается МУП «Югорскэнергогаз». Там сообщили, что им не поступал вызов об агрессивной собаке. Вдобавок, они не могут забрать животное, у которого уже есть хозяин, ибо это — кража чужого имущества. 

#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Животные#Тюмень#Наказание#Безопасность#Тюменская область#Правонарушения
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