80 лет со дня блокады Ленинграда: власти рассказали о льготах для ветеранов в Тюмени

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
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Updated Сегодня, 16:16
Жители, имеющие награду, получают от государства ежемесячную денежную выплату, лекарства, путевки в санатории, льготный проезд на автобусах и маршрутках, бесплатный проезд на пригородных поездах и междугородном транспорте до места лечения и назад, а при наличии инвалидности для них компенсируются расходы на ЖКУ.
Ранее «Наш город» сообщал, что на днях умер 98-летний ветеран ВОВ Иван Базаров, который был награжден медалью «За Победу над Японией». В наш регион он перебрался после войны, в 1956 году.