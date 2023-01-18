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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

80 лет со дня блокады Ленинграда: власти рассказали о льготах для ветеранов в Тюмени

Сегодня, 16:04
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области проживают 59 ветеранов блокадного Ленинграда

На момент 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда в Тюменской области проживают 59 блокадников, при этом большая часть из них находится в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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Воины

Жители, имеющие награду, получают от государства ежемесячную денежную выплату, лекарства, путевки в санатории, льготный проезд на автобусах и маршрутках, бесплатный проезд на пригородных поездах и междугородном транспорте до места лечения и назад, а при наличии инвалидности для них компенсируются расходы на ЖКУ.

Ранее «Наш город» сообщал, что на днях умер 98-летний ветеран ВОВ Иван Базаров, который был награжден медалью «За Победу над Японией». В наш регион он перебрался после войны, в 1956 году.

 

В Тюменской области умер ветеран ВОВ, ему было 98 лет
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#Война#Великая Отечественная война#Солдаты#Воины#Ветеран#Ветераны#Ветераны ВОВ#Елена Чебоксарова
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