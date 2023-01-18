80 лет со дня блокады Ленинграда: власти рассказали о льготах для ветеранов в Тюмени

Жители, имеющие награду, получают от государства ежемесячную денежную выплату, лекарства, путевки в санатории, льготный проезд на автобусах и маршрутках, бесплатный проезд на пригородных поездах и междугородном транспорте до места лечения и назад, а при наличии инвалидности для них компенсируются расходы на ЖКУ.