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Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Виталий Мутко: Семьи ипотечных заемщиков могут рассчитывать на господдержку

Сегодня, 17:34
Фото: ДОМ.РФ
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова и гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко пришли к договоренности об активном взаимодействии в процессе создания механизмов, ориентированных на защиту жилищных прав ипотечных заемщиков, у которых возникли финансовые проблемы.

Говоря о поддержке семей с детьми, Мутко акцентировал внимание на том, что она является одним из самых важных элементов политики государства в жилищной сфере, а проводником ее выступает ДОМ.РФ. В настоящее время продолжается активная работа по эффективному развитию этого социального направления: реализуется программа «Семейная ипотека», и россиянам предоставляют выплаты для погашения ипотечных займов. В планах на обозримую перспективу значится усиление системы информирования населения по данным вопросам с использованием платформы спроси.дом.рф. Наряду с этим готовятся предложения совместно со специалистами Центрального банка России и профильных ведомств, а также с депутатами Госдумы, проинформировал Мутко.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка и глава ДОМ.РФ ранее заключили соглашение, предусматривающее сотрудничество в рамках развития новых и значительного совершенствования действующих мер соцподдержки детей-сирот и семей, воспитывающих детей.

«В совместных планах – разработка предложений по совершенствованию механизмов обеспечения жильем детей и молодежи, которые находятся в социально уязвимом положении, - сообщила Львова-Белова. – Это дети-сироты, выпускники детских домов, дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, молодые инвалиды. Особое внимание – детям-сиротам, которые ждут жилье от государства».

Совместно с Центробанком РФ и крупными кредиторами специалисты прорабатывают сегодня вопросы, связанные с комплексной поддержкой в рамках урегулирования ипотечных задолженностей российских семей. На получение помощи со стороны государства могут претендовать прежде всего многодетные заемщики, а также лица с несовершеннолетними детьми на иждивении, столкнувшиеся с проблемами в рамках погашения кредитов. Следует отметить, что взаимодействие с детским омбудсменом является здесь одним из приоритетов для Института развития.

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