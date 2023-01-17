Виталий Мутко: Семьи ипотечных заемщиков могут рассчитывать на господдержку

Говоря о поддержке семей с детьми, Мутко акцентировал внимание на том, что она является одним из самых важных элементов политики государства в жилищной сфере, а проводником ее выступает ДОМ.РФ. В настоящее время продолжается активная работа по эффективному развитию этого социального направления: реализуется программа «Семейная ипотека», и россиянам предоставляют выплаты для погашения ипотечных займов. В планах на обозримую перспективу значится усиление системы информирования населения по данным вопросам с использованием платформы спроси.дом.рф. Наряду с этим готовятся предложения совместно со специалистами Центрального банка России и профильных ведомств, а также с депутатами Госдумы, проинформировал Мутко.