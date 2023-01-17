В тюменской полиции рассказали подробности о краже 45 флаконов шампуня

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
После заявления в магазин приехали оперативники и изучили записи с камер видеонаблюдения, на которые попали злоумышленники. Выяснилось, что преступление совершила пара молодых людей.
«Кражу шампуня осуществила ранее судимая пара, оба 2001 года рождения. Парень освободился из мест лишения свободы в сентябре прошлого года, а его подруга — в ноябре 2022 года», — уточнили в полиции.
Преступная парочка признала свою вину в краже. Они объяснили, что продали украденный шампунь на рынке и выручили 9 тысяч рублей. Деньги они поделили между собой. Для магазина же ущерб составил порядка 14 тысяч рублей.
В отношении горожан возбудили уголовное дело из-за кражи. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее «Наш Город» рассказывал, как 32-летний тюменец украл у родной бабушки норковую шубу стоимостью 50 тысяч рублей. Меховое изделие мужчина сдал в комиссионный магазин, а полученные деньги потратил на выпивку.