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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В тюменской полиции рассказали подробности о краже 45 флаконов шампуня

Сегодня, 09:26
Фото: УМВД по Тюменской области
Скрин из видеозаписи.

Парочка из Тюмени обокрала магазин на 14 тысяч рублей

В УМВД по Тюмени обратился представитель сетевого магазина и заявил о краже — с прилавков пропали 45 флаконов шампуня. Полицейские выяснили, что это сделала пара молодых людей, ранее судимых за подобные преступления.
Сюжет
Тюмень

После заявления в магазин приехали оперативники и изучили записи с камер видеонаблюдения, на которые попали злоумышленники. Выяснилось, что преступление совершила пара молодых людей.

«Кражу шампуня осуществила ранее судимая пара, оба 2001 года рождения. Парень освободился из мест лишения свободы в сентябре прошлого года, а его подруга — в ноябре 2022 года», — уточнили в полиции.

Преступная парочка признала свою вину в краже. Они объяснили, что продали украденный шампунь на рынке и выручили 9 тысяч рублей. Деньги они поделили между собой. Для магазина же ущерб составил порядка 14 тысяч рублей.

В отношении горожан возбудили уголовное дело из-за кражи. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

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Ранее «Наш Город» рассказывал, как 32-летний тюменец украл у родной бабушки норковую шубу стоимостью 50 тысяч рублей. Меховое изделие мужчина сдал в комиссионный магазин, а полученные деньги потратил на выпивку. 

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Наказание#Тюменская область#Кража#Полиция#Воровство
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