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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

В Тюменской области растет детская аварийность и число ДТП с участием автобусов

Сегодня, 06:03
Фото: 1MI

В Тюменской области за год на дорогах погибли более 170 человек

Более 170 человек погибли на дорогах Тюменской области в 2022 году. Всего в регионе произошло 2 тысячи 439 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 3 тысячи 434 человека, что на 5% меньше по сравнению с аналогичными показателями 2021 года.
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Тюмень

Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель  областной ГИБДД Андрей Миллер. По его словам, число аварий с пострадавшими и погибшими в регионе снижается второй год.

«На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в частности, в 140 ДТП пострадали более 200 человек, погибли 25 человек, что в два раза меньше, чем годом ранее. Положительная тенденция наблюдается благодаря проводимой работе по снижению аварийности и тяжести последствий на федеральных автодорогах. В этом году контроль и надзорность за участниками дорожного движения будут продолжены», — отметил Андрей Миллер.

При этом, по его словам, напряженной остается ситуация с аварийностью на трассе Тюмень — Екатеринбург. В минувшем году здесь произошло несколько резонансных ДТП. Также пока не наблюдается положительной тенденции с детской аварийностью, ЧП с участием пешеходов, ДТП с участием автобусов.

В 2022 году в Тюменской области было зафиксировано порядка 205 аварий с участием общественного транспорта, погибли 6 человек, 259 получили травмы (в 2021 — 167 ДТП, 10 погибших, 213 пострадавших).

Из-за нарушения правил дорожного движения пешеходами произошло 196 дорожно-транспортных происшествий, погиб 31 человек. Еще зарегистрировано 29 аварий с участием средств индивидуальной мобильности, пострадали 30 человек, 1 погиб.

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#ДТП#Авария#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#ГИБДД
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