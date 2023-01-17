В Тюменской области растет детская аварийность и число ДТП с участием автобусов

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель областной ГИБДД Андрей Миллер. По его словам, число аварий с пострадавшими и погибшими в регионе снижается второй год.
«На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в частности, в 140 ДТП пострадали более 200 человек, погибли 25 человек, что в два раза меньше, чем годом ранее. Положительная тенденция наблюдается благодаря проводимой работе по снижению аварийности и тяжести последствий на федеральных автодорогах. В этом году контроль и надзорность за участниками дорожного движения будут продолжены», — отметил Андрей Миллер.
При этом, по его словам, напряженной остается ситуация с аварийностью на трассе Тюмень — Екатеринбург. В минувшем году здесь произошло несколько резонансных ДТП. Также пока не наблюдается положительной тенденции с детской аварийностью, ЧП с участием пешеходов, ДТП с участием автобусов.
В 2022 году в Тюменской области было зафиксировано порядка 205 аварий с участием общественного транспорта, погибли 6 человек, 259 получили травмы (в 2021 — 167 ДТП, 10 погибших, 213 пострадавших).
Из-за нарушения правил дорожного движения пешеходами произошло 196 дорожно-транспортных происшествий, погиб 31 человек. Еще зарегистрировано 29 аварий с участием средств индивидуальной мобильности, пострадали 30 человек, 1 погиб.