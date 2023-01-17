В Тюменской области растет детская аварийность и число ДТП с участием автобусов

При этом, по его словам, напряженной остается ситуация с аварийностью на трассе Тюмень — Екатеринбург. В минувшем году здесь произошло несколько резонансных ДТП. Также пока не наблюдается положительной тенденции с детской аварийностью, ЧП с участием пешеходов, ДТП с участием автобусов.