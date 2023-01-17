В Тюмени в января на дорогах уже появляются мотоциклы

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В комментариях к записи горожане отмечают, что некоторые тюменцы ездят и на велосипедах (особенно службы доставки).
«Мотоциклы уже ездят по местным дорогам», - отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что 21 и 22 января в областной столице ожидается снегопад. В субботу температура воздуха поднимется до – 4 градусов. Стоит отметить, что в начале месяца было очень холодно, столбики термометра снижались до – 32 градусов.