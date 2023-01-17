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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В Тюмени в января на дорогах уже появляются мотоциклы

Сегодня, 13:06
Фото: скрин ЧС Тюмень

Мотоциклы уже появляются на дорогах в Тюмени

На тюменских дорогах появляются мотоциклы. По данным подписчика паблика «ЧС Тюмень», подобный случай произошел 17 января. С начала месяца в областной столице потеплело до – 8 градусов, на этой неделе синоптики обещают до – 4.

В комментариях к записи горожане отмечают, что некоторые тюменцы ездят и на велосипедах (особенно службы доставки).

«Мотоциклы уже ездят по местным дорогам», - отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что 21 и 22 января в областной столице ожидается снегопад. В субботу температура воздуха поднимется до – 4 градусов. Стоит отметить, что в начале месяца было очень холодно, столбики термометра снижались до – 32 градусов.

В Тюмень придет снегопад и усилится ветер
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Погода#Дороги#Водители
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