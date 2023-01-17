В Тюмени в января на дорогах уже появляются мотоциклы

Ранее «Наш город» сообщал, что 21 и 22 января в областной столице ожидается снегопад. В субботу температура воздуха поднимется до – 4 градусов. Стоит отметить, что в начале месяца было очень холодно, столбики термометра снижались до – 32 градусов.