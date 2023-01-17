В Тюмени свалился автокран, «Мостострой-11» проведет реновацию на улице Минской

В торгах приняли участие пять компаний — АО «Мостострой-11», СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-44» из Ижевска, СЗ «Клевер Инвест», СЗ «Родина-Тюмень» и СЗ «Вершины». «Мостострой-11» снесёт одиннадцати жилых домов, два из них многоквартирные, они располагаются на улицах Смоленской и Минской.