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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:03

Updated Сегодня, 19:03

В Тюмени свалился автокран, «Мостострой-11» проведет реновацию на улице Минской

Сегодня, 19:03
Фото: 1MI

«Мостострой-11» проведет реновацию на улице Минской, в Тюмени свалился автокран

В областной столице 17 января на улице Пермякова свалился автокран. Из-за инцидента дорогу пришлось перекрыть на несколько часов, к 15:00 спецтехнику удалось поставить на колёса.

В Тюмени упал автокран. Это произошло во время погрузки на платформу.

«Движение по улице  Пермякова до.Энергетиков перекрыто. В обратном направлении от ул. Энергетиков в сторону ул.50 лет Октября транспорт движется без ограничений», - отметили представители ГИБДД.

Через час автокран поставили на колёса и эвакуировали.

В Тюмени «Мостострой-11» проведет реновацию в центре города за 10 тысяч рублей.

Компания «Мостострой-11» займется реновацией земельного участка площадью 2,7 гектар границе улиц Минская, Киевская, Смоленская. Организация победила на торгах по проведению реновации, сумма договора на застройку составила 10 тысяч рублей.

В торгах приняли участие пять компаний — АО «Мостострой-11», СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-44» из Ижевска, СЗ «Клевер Инвест», СЗ «Родина-Тюмень» и СЗ «Вершины». «Мостострой-11» снесёт одиннадцати жилых домов, два из них многоквартирные, они располагаются на улицах Смоленской и Минской.

Прокуратура потребовала расторгнуть брак жителя Тюмени, который решил стать женщиной.

33-летний мужчина обратился в ЗАГС с заявлением о смене ФИО и пола мужского на женский. Его просьбу удовлетворили, при этом прокуратура Тюменской области подала иск в суд о признании брака недействительным.

«Принимая во внимание, что, согласно Семейному кодексу РФ, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины, прокурор г. Тюмени обратился в суд с вышеуказанным заявлением. Исковое заявление принято к производству», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.

Исковое заявление принято к рассмотрению.

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