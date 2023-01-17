В Тюмени свалился автокран, «Мостострой-11» проведет реновацию на улице Минской

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
В Тюмени упал автокран. Это произошло во время погрузки на платформу.
«Движение по улице Пермякова до.Энергетиков перекрыто. В обратном направлении от ул. Энергетиков в сторону ул.50 лет Октября транспорт движется без ограничений», - отметили представители ГИБДД.
Через час автокран поставили на колёса и эвакуировали.
В Тюмени «Мостострой-11» проведет реновацию в центре города за 10 тысяч рублей.
Компания «Мостострой-11» займется реновацией земельного участка площадью 2,7 гектар границе улиц Минская, Киевская, Смоленская. Организация победила на торгах по проведению реновации, сумма договора на застройку составила 10 тысяч рублей.
В торгах приняли участие пять компаний — АО «Мостострой-11», СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-44» из Ижевска, СЗ «Клевер Инвест», СЗ «Родина-Тюмень» и СЗ «Вершины». «Мостострой-11» снесёт одиннадцати жилых домов, два из них многоквартирные, они располагаются на улицах Смоленской и Минской.
Прокуратура потребовала расторгнуть брак жителя Тюмени, который решил стать женщиной.
33-летний мужчина обратился в ЗАГС с заявлением о смене ФИО и пола мужского на женский. Его просьбу удовлетворили, при этом прокуратура Тюменской области подала иск в суд о признании брака недействительным.
«Принимая во внимание, что, согласно Семейному кодексу РФ, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины, прокурор г. Тюмени обратился в суд с вышеуказанным заявлением. Исковое заявление принято к производству», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.
Исковое заявление принято к рассмотрению.