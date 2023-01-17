В Тюмени продлили арест гражданину Белоруссии, который жестоко избил женщину

В Тюмени гражданину Белоруссии, который жестоко избил женщину, продлили арест

В Тюмени прошло заседание суда по делу 34-летнего гражданина Белоруссии Александра Жирикова. Его обвиняют в избиении тюменки и в пересечении государственной границы, при въезде в РФ, когда въезд гражданину заведомо не разрешен.