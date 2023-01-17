В Тюмени продлили арест гражданину Белоруссии, который жестоко избил женщину

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
«20 января 2022 года в ходе ссоры с бывшей сожительницей, находясь в салоне автомашины „Деу Матиз“, Жириков, держа в руке складной нож, направив его лезвие в сторону женщины, угрожал, что убьет ее. 2 февраля 2022 года, находясь в квартире по улице Широтной в Тюмени, нанес ей же множественные удары руками», — сообщили в пресс-службе тюменских судов.
Следующее заседание пройдёт 23 января, Александру Жирикову продлили арест до 28 июня.
Ранее «Наш город» сообщал, что 2 февраля Александр напал на Ирину около её дома. Её отвезли в больницу, где врачи сделали ей операцию.