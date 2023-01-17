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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Тюмени продлили арест гражданину Белоруссии, который жестоко избил женщину

Сегодня, 12:14
Фото: пресс-служба тюменских судов

В Тюмени гражданину Белоруссии, который жестоко избил женщину, продлили арест

В Тюмени прошло заседание суда по делу 34-летнего гражданина Белоруссии Александра Жирикова. Его обвиняют в избиении тюменки и в пересечении государственной границы, при въезде в РФ, когда въезд гражданину заведомо не разрешен.
«20 января 2022 года в ходе ссоры с бывшей сожительницей, находясь в салоне автомашины „Деу Матиз“, Жириков, держа в руке складной нож, направив его лезвие в сторону женщины, угрожал, что убьет ее. 2 февраля 2022 года, находясь в квартире по улице Широтной в Тюмени, нанес ей же множественные удары руками», — сообщили в пресс-службе тюменских судов.

Следующее заседание пройдёт 23 января, Александру Жирикову продлили арест до 28 июня.

Ранее «Наш город» сообщал, что 2 февраля Александр напал на Ирину около её дома. Её отвезли в больницу, где врачи сделали ей операцию.

Избитую гражданином Беларуси тюменку выписали из больницы об этом сообщил её адвокат
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела#Водители
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