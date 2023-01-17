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Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

В Тюмени перекроют улицу Пермякова из-за ДТП

Сегодня, 08:30
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени на улице Пермякова автокран опрокинулся во время погрузки

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем на улице Пермякова в районе пересечения с Энергетиков. Здесь во время погрузки на платформу на тротуар рядом с пешеходным переходом завалился автокран. По счастливой случайности никто не пострадал.
Сюжет
ДТП

В настоящее время одна полоса движения полностью перекрыта. Движение по второй полосе осуществляется с затруднением. Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, в ближайшее время на место ЧП прибудет специальная техника для устранения последствий.

«Движение на обеих полосах автодороги на улице Пермякова будет временно полностью перекрыто. Для транспортных средств организуют реверс по противоположной стороне», — сообщили в ГИБДД.

ГИБДД рекомендует водителям не использовать маршрут движения по улице Пермякова от улицы Харьковской в сторону Энергетиков, пока движение в месте ДТП не будет восстановлено.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году произошло около 2,5 тысяч аварий, в которых пострадали более 3,4 тысяч человек.

В Тюменской области растет детская аварийность и число ДТП с участием автобусов
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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ГИБДД#Тюмень#Авария#Тюменская область
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