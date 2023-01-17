В Тюмени перекроют улицу Пермякова из-за ДТП

В Тюмени на улице Пермякова автокран опрокинулся во время погрузки

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем на улице Пермякова в районе пересечения с Энергетиков. Здесь во время погрузки на платформу на тротуар рядом с пешеходным переходом завалился автокран. По счастливой случайности никто не пострадал.

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