В Тюмень придет снегопад и усилится ветер

Сильный ветер и снегопад ожидаются в Тюмени

На этой неделе синоптики обещают в областной столице снегопад. По данным Гисметео, 21 января в городе может выпасть до 2 мм осадков. Скорость ветра может увеличиться до 3-10 метров в секунду.