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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

В Тюмень придет снегопад и усилится ветер

Сегодня, 11:55
Фото: 1MI

Сильный ветер и снегопад ожидаются в Тюмени

На этой неделе синоптики обещают в областной столице снегопад. По данным Гисметео, 21 января в городе может выпасть до 2 мм осадков. Скорость ветра может увеличиться до 3-10 метров в секунду.

Непогода ожидается в субботу ближе ко второй половине дня. В это время усилится ветер, его порывы могут достигать 10 м/с. Температура воздуха поднимется до – 4 градусов, влажность около 80%.

В воскресенье снегопад продолжится, в Тюмени выпадет до 1 мм осадков. Скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду, и похолодает до – 9 градусов.

В Тобольске 21 и 22 января ожидается небольшой снег, усиление ветра возможно только на следующей неделе.

Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени восстановили остановку, которая развалилась из-за сильного ветра 16 января.

Рабочие за несколько часов восстановили разрушенную остановку в центре Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Погода#Новости тюмени#Снегопад#Дороги#Безопасность на дорогах
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