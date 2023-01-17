В Тюмень придет снегопад и усилится ветер

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Непогода ожидается в субботу ближе ко второй половине дня. В это время усилится ветер, его порывы могут достигать 10 м/с. Температура воздуха поднимется до – 4 градусов, влажность около 80%.
В воскресенье снегопад продолжится, в Тюмени выпадет до 1 мм осадков. Скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду, и похолодает до – 9 градусов.
В Тобольске 21 и 22 января ожидается небольшой снег, усиление ветра возможно только на следующей неделе.
Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени восстановили остановку, которая развалилась из-за сильного ветра 16 января.