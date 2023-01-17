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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

В ход пошел нож: Около Тюмени на дороге произошел конфликт между водителями

Сегодня, 14:56
Фото: 1MI

Около Тюмени на дороге произошел конфликт между водителями. Один из них применил нож

Тюменец Вагиз Х. в паблике «ЧС Тюмень» сообщает, что 14 января на дороге около села Утешево между водителями произошел конфликт. Один из них применил электрошокер и нож, теперь разыскиваются очевидцы произошедшего.
«В 15:10 - 15:20 на подъезде к с. Утешево произошел конфликт между водителями, один из которых применил нож и электрошокер. Останавливались водители, помочь. Большая просьба, откликнуться очевидцев и свидетелей. Номер для связи 8 (982) 7823993», - сообщил Вагиз Х. в паблике «ЧС Тюмень».

Сегодня «Наш город» сообщал, что водители сервисов такси все чаще жалуются на нерадивых пассажиров, которые отменяют поездку, когда машина уже приехала к месту назначения.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#ГИБДД#Водители#Нож#Конфликты на дороге#Александр Мязин
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