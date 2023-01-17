В ход пошел нож: Около Тюмени на дороге произошел конфликт между водителями

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
«В 15:10 - 15:20 на подъезде к с. Утешево произошел конфликт между водителями, один из которых применил нож и электрошокер. Останавливались водители, помочь. Большая просьба, откликнуться очевидцев и свидетелей. Номер для связи 8 (982) 7823993», - сообщил Вагиз Х. в паблике «ЧС Тюмень».
Сегодня «Наш город» сообщал, что водители сервисов такси все чаще жалуются на нерадивых пассажиров, которые отменяют поездку, когда машина уже приехала к месту назначения.