В ход пошел нож: Около Тюмени на дороге произошел конфликт между водителями

Около Тюмени на дороге произошел конфликт между водителями. Один из них применил нож

Тюменец Вагиз Х. в паблике «ЧС Тюмень» сообщает, что 14 января на дороге около села Утешево между водителями произошел конфликт. Один из них применил электрошокер и нож, теперь разыскиваются очевидцы произошедшего.